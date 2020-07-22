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"ترميم الخيرية": مستمرون في رسالتنا لخدمة المحتاجين بالشرقية

عقدت اجتماعها الثاني واعتمدت الخطة الإستراتيجية

عقدت الجمعية العمومية لجمعية ترميم الخيرية بالمنطقة الشرقية؛ اجتماعها الثاني واعتمدت الخطة الإستراتيجية، كما تم اعتماد وتفويض مجلس الإدارة بالجمعية لشراء الأوقاف والاستثمار لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد عن بعد برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس حمد بن ثواب الخالدي، بحضور مندوب فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ حيث اطلع أعضاء الجمعية أثناء الاجتماع على منجزاتها التي تحققت في الفترة الأخيرة.

وأوضح المهندس الخالدي أنه تم خلال الاجتماع أيضًا اعتماد تحديث اللائحة الأساسية للجمعية، وترشيح أعضاء "احتياط" لعضوية مجلس الإدارة.

وأشار الخالدي إلى أن الجمعية ستواصل في مهمتها التنموية وتوفير حياة كريمة وبيئة مناسبة لكل المستفيدين من خدماتها، مشيداً بدور الجهات الداعمة للجمعية وشركاء النجاح الذين يشكلون ركيزة لترميم في مهمتها ويثبتون كل يوم بعطائهم المؤثر في صناعة الفرق في إسعاد مستفيدي الجمعية.

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"ترميم الخيرية": مستمرون في رسالتنا لخدمة المحتاجين بالشرقية
سبق

عقدت الجمعية العمومية لجمعية ترميم الخيرية بالمنطقة الشرقية؛ اجتماعها الثاني واعتمدت الخطة الإستراتيجية، كما تم اعتماد وتفويض مجلس الإدارة بالجمعية لشراء الأوقاف والاستثمار لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد عن بعد برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس حمد بن ثواب الخالدي، بحضور مندوب فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ حيث اطلع أعضاء الجمعية أثناء الاجتماع على منجزاتها التي تحققت في الفترة الأخيرة.

وأوضح المهندس الخالدي أنه تم خلال الاجتماع أيضًا اعتماد تحديث اللائحة الأساسية للجمعية، وترشيح أعضاء "احتياط" لعضوية مجلس الإدارة.

وأشار الخالدي إلى أن الجمعية ستواصل في مهمتها التنموية وتوفير حياة كريمة وبيئة مناسبة لكل المستفيدين من خدماتها، مشيداً بدور الجهات الداعمة للجمعية وشركاء النجاح الذين يشكلون ركيزة لترميم في مهمتها ويثبتون كل يوم بعطائهم المؤثر في صناعة الفرق في إسعاد مستفيدي الجمعية.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
04:22 PM

"ترميم الخيرية": مستمرون في رسالتنا لخدمة المحتاجين بالشرقية

عقدت اجتماعها الثاني واعتمدت الخطة الإستراتيجية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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عقدت الجمعية العمومية لجمعية ترميم الخيرية بالمنطقة الشرقية؛ اجتماعها الثاني واعتمدت الخطة الإستراتيجية، كما تم اعتماد وتفويض مجلس الإدارة بالجمعية لشراء الأوقاف والاستثمار لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد عن بعد برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس حمد بن ثواب الخالدي، بحضور مندوب فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ حيث اطلع أعضاء الجمعية أثناء الاجتماع على منجزاتها التي تحققت في الفترة الأخيرة.

وأوضح المهندس الخالدي أنه تم خلال الاجتماع أيضًا اعتماد تحديث اللائحة الأساسية للجمعية، وترشيح أعضاء "احتياط" لعضوية مجلس الإدارة.

وأشار الخالدي إلى أن الجمعية ستواصل في مهمتها التنموية وتوفير حياة كريمة وبيئة مناسبة لكل المستفيدين من خدماتها، مشيداً بدور الجهات الداعمة للجمعية وشركاء النجاح الذين يشكلون ركيزة لترميم في مهمتها ويثبتون كل يوم بعطائهم المؤثر في صناعة الفرق في إسعاد مستفيدي الجمعية.

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