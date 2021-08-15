تقارير تروّج لارتفاع أسعار الأراضي السكنية بالرياض.. شائعات مغلوطة

العاصمة تشهد حراكاً غير مسبوق بعدد المشاريع تحت الإنشاء والجاهزة

‬تداول عدد من المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية شائعات مغلوطة حول ارتفاع أسعار الأراضي السكنية في أحد أحياء شمال مدينة الرياض، وبلوغها أرقاماً فلكية.

ونُسبت تلك الأسعار المضللة إلى جهات حكومية في محاولة للترويج لارتفاع أسعار العقارات السكنية، في الوقت الذي تؤكد فيه مواقع حكومية مثل وزارة العدل والهيئة العامة للعقار ومركز البيانات والرصد الإسكاني استقرار الأسعار على مستوى العاصمة، وسط حراك غير مسبوق في عدد المشاريع السكنية تحت الإنشاء والجاهزة، في حين أكد مهتمون بالقطاع أن الأسعار المتداولة يمكن أن تكون خاصة بالفلل ذات المساحات الكبيرة وليست على مستوى أراضٍ.

وكشفت تقارير رسمية احتضان العاصمة الرياض أكثر من 24 مشروعاً سكنياً توفر أكثر من 31 ألف وحدة سكنية، موزعةً في جميع أنحاء الرياض، مع استهداف طرح أكثر من 100 ألف وحدة سكنية بمتوسط أسعار 700 ألف ريال خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، ومن المتوقع أن تشهد الرياض طفرة عمرانية جديدة ضمن ضاحية الجوّان السكنية شمال العاصمة بعد مضاعفة مساحة الضاحية لأكثر من 30 مليون متر مربع لإضافة 53 ألف وحدة سكنية جديدة.

وتشهد مشاريع ضاحية الجوّان السكنية بالرياض -إحدى الضواحي السكنية التابعة لبرنامج "سكني" وتطورها بالكامل الشركة الوطنية للإسكان- نسب إنجاز عالية تجاوز بعضها 90%، ضمن الجهود المستمرة لتعزيز المعروض العقاري السكني لتمكين المزيد من الأسر من التملك، حيث تضم الضاحية 13 مشروعاً سكنياً توفر نحو 20 ألف وحدة سكنية، منها: مشروع "أصالة الجوان" و"ديار السعد"، و"إسكان الرياض1" و"عمائر الجوهرة"، و"سرايا النرجس"، و"شمس الديار" و"إشراق ليفنج"، "مرسية" وغيرها من المشاريع.