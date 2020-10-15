مدير التعليم بـ"بشرق مكة" يدشن مبادرة "ابنك ابني" بابتدائية زيد بن أسلم

تهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي بتوفير أجهزة إلكترونية لعدد من الطلاب

دشن مدير مكتب التعليم بـ"شرق مكة" الدكتور عبدالله بن علي الزهراني، اليوم الخميس، مبادرة "ابنك ابني"؛ وذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية وأداء للرسالة التعليمية.

وفي التفاصيل، تهدف المبادرة إلى تحقيق التكافل الاجتماعي والمساهمة في توفير أجهزة إلكترونية لعدد من التلاميذ الذين لم يتمكنوا من التعليم عن بُعد عبر منصة "مدرستي" لظروفهم المادية.

يُذكر أن المبادرة بادر بها منسوبو المدرسة بجهود ذاتية لإتاحة الفرصة لمن لم يتمكن من التعلم عن بُعد لظروفهم المادية وعجز الأسرة عن توفير أجهزة لهم.

ورافق مدير مكتب التعليم بـ"شرق مكة"، مساعد مدير المكتب للشؤون المدرسية يحيى عبدالله المالكي، والمنسق الإعلامي لمكتب تعليم الشرق علي الشيخي.

وتجوّل مدير المكتب ومساعده في المدرسة، واطلعا على سير العملية التعليمية عن بُعد عبر منصة "مدرستي"، وأوضح قائد المدرسة فايز الحارثي حجم الزيارة والمشاركة في المبادرة وما لها من أثر نفسي على أبنائه الطلاب ومشاركتهم الفرحة، وما قدمه من كلمات ضافية وشافية تعزز سير التعلم عن بُعد عبر منصة "مدرستي".

وفي نهاية الزيارة قدّم مدير مكتب التعليم ومساعده شكرهما وتقديرهما لمنسوبي المدرسة، على جهودهم المبذولة وتفانيهم وإخلاصهم في العملية التعليمية عن بُعد.