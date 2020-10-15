النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير التعليم بـ"بشرق مكة" يدشن مبادرة "ابنك ابني" بابتدائية زيد بن أسلم

تهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي بتوفير أجهزة إلكترونية لعدد من الطلاب

دشن مدير مكتب التعليم بـ"شرق مكة" الدكتور عبدالله بن علي الزهراني، اليوم الخميس، مبادرة "ابنك ابني"؛ وذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية وأداء للرسالة التعليمية.

وفي التفاصيل، تهدف المبادرة إلى تحقيق التكافل الاجتماعي والمساهمة في توفير أجهزة إلكترونية لعدد من التلاميذ الذين لم يتمكنوا من التعليم عن بُعد عبر منصة "مدرستي" لظروفهم المادية.

يُذكر أن المبادرة بادر بها منسوبو المدرسة بجهود ذاتية لإتاحة الفرصة لمن لم يتمكن من التعلم عن بُعد لظروفهم المادية وعجز الأسرة عن توفير أجهزة لهم.

ورافق مدير مكتب التعليم بـ"شرق مكة"، مساعد مدير المكتب للشؤون المدرسية يحيى عبدالله المالكي، والمنسق الإعلامي لمكتب تعليم الشرق علي الشيخي.

وتجوّل مدير المكتب ومساعده في المدرسة، واطلعا على سير العملية التعليمية عن بُعد عبر منصة "مدرستي"، وأوضح قائد المدرسة فايز الحارثي حجم الزيارة والمشاركة في المبادرة وما لها من أثر نفسي على أبنائه الطلاب ومشاركتهم الفرحة، وما قدمه من كلمات ضافية وشافية تعزز سير التعلم عن بُعد عبر منصة "مدرستي".

وفي نهاية الزيارة قدّم مدير مكتب التعليم ومساعده شكرهما وتقديرهما لمنسوبي المدرسة، على جهودهم المبذولة وتفانيهم وإخلاصهم في العملية التعليمية عن بُعد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مدير التعليم بـ"بشرق مكة" يدشن مبادرة "ابنك ابني" بابتدائية زيد بن أسلم
سبق

دشن مدير مكتب التعليم بـ"شرق مكة" الدكتور عبدالله بن علي الزهراني، اليوم الخميس، مبادرة "ابنك ابني"؛ وذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية وأداء للرسالة التعليمية.

وفي التفاصيل، تهدف المبادرة إلى تحقيق التكافل الاجتماعي والمساهمة في توفير أجهزة إلكترونية لعدد من التلاميذ الذين لم يتمكنوا من التعليم عن بُعد عبر منصة "مدرستي" لظروفهم المادية.

يُذكر أن المبادرة بادر بها منسوبو المدرسة بجهود ذاتية لإتاحة الفرصة لمن لم يتمكن من التعلم عن بُعد لظروفهم المادية وعجز الأسرة عن توفير أجهزة لهم.

ورافق مدير مكتب التعليم بـ"شرق مكة"، مساعد مدير المكتب للشؤون المدرسية يحيى عبدالله المالكي، والمنسق الإعلامي لمكتب تعليم الشرق علي الشيخي.

وتجوّل مدير المكتب ومساعده في المدرسة، واطلعا على سير العملية التعليمية عن بُعد عبر منصة "مدرستي"، وأوضح قائد المدرسة فايز الحارثي حجم الزيارة والمشاركة في المبادرة وما لها من أثر نفسي على أبنائه الطلاب ومشاركتهم الفرحة، وما قدمه من كلمات ضافية وشافية تعزز سير التعلم عن بُعد عبر منصة "مدرستي".

وفي نهاية الزيارة قدّم مدير مكتب التعليم ومساعده شكرهما وتقديرهما لمنسوبي المدرسة، على جهودهم المبذولة وتفانيهم وإخلاصهم في العملية التعليمية عن بُعد.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
10:56 AM

مدير التعليم بـ"بشرق مكة" يدشن مبادرة "ابنك ابني" بابتدائية زيد بن أسلم

تهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي بتوفير أجهزة إلكترونية لعدد من الطلاب

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
1
455

دشن مدير مكتب التعليم بـ"شرق مكة" الدكتور عبدالله بن علي الزهراني، اليوم الخميس، مبادرة "ابنك ابني"؛ وذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية وأداء للرسالة التعليمية.

وفي التفاصيل، تهدف المبادرة إلى تحقيق التكافل الاجتماعي والمساهمة في توفير أجهزة إلكترونية لعدد من التلاميذ الذين لم يتمكنوا من التعليم عن بُعد عبر منصة "مدرستي" لظروفهم المادية.

يُذكر أن المبادرة بادر بها منسوبو المدرسة بجهود ذاتية لإتاحة الفرصة لمن لم يتمكن من التعلم عن بُعد لظروفهم المادية وعجز الأسرة عن توفير أجهزة لهم.

ورافق مدير مكتب التعليم بـ"شرق مكة"، مساعد مدير المكتب للشؤون المدرسية يحيى عبدالله المالكي، والمنسق الإعلامي لمكتب تعليم الشرق علي الشيخي.

وتجوّل مدير المكتب ومساعده في المدرسة، واطلعا على سير العملية التعليمية عن بُعد عبر منصة "مدرستي"، وأوضح قائد المدرسة فايز الحارثي حجم الزيارة والمشاركة في المبادرة وما لها من أثر نفسي على أبنائه الطلاب ومشاركتهم الفرحة، وما قدمه من كلمات ضافية وشافية تعزز سير التعلم عن بُعد عبر منصة "مدرستي".

وفي نهاية الزيارة قدّم مدير مكتب التعليم ومساعده شكرهما وتقديرهما لمنسوبي المدرسة، على جهودهم المبذولة وتفانيهم وإخلاصهم في العملية التعليمية عن بُعد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,924
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,489
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,936
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,412

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة