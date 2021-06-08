مصر.. تراجع الإصابات بكورونا بعد تسجيل 782 حالة جديدة

47 حالة وفاة خلال 24 ساعة

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، 782 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 268754 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 197281 حالة؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 15399 بعد تسجيل 47 حالة وفاة جديدة.