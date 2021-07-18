شاهد.. "مسجد اليوم الواحد" قبل الوقوف بعرفة.. "سبق" ترصد

يُعدُّ من أهم المعالم الإسلامية

وثَّقت "سبق" ميدانيًّا بالصور الاستعدادات في مسجد نمرة بمشعر عرفات، والتجهيزات قبل الوقوف بعرفة، وأداء حجاج بيت الله الحرام صلاتَي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا اقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم-.

وأظهرت الصور من داخل المسجد الجاهزية الكاملة لاستقبال ضيوف الرحمن. وقد راعت وزارة الشؤون الإسلامية والجهات ذات العلاقة تطبيق التباعد الجسدي بين المصلين، وتوفير المعقمات، وترك مسارات خاصة في جنبات المسجد؛ ما يسهل الدخول والخروج من المسجد دون تزاحم، وبما يحقق البروتوكولات الاحترازية.

ويبدأ حجاج بيت الله الحرام التوافد على مسجد نمرة مع بزوغ شمس يوم التاسع من ذي الحجة غدًا. ويعد المسجد من أهم المعالم الإسلامية في مشعر عرفات.

وبُني المسجد في الموضع الذي خطب فيه الرسول -عليه الصلاة والسلام- في حجة الوداع، وذلك في أول عهد الخلافة العباسية في منتصف القرن الثاني الهجري، ويقع إلى الغرب من المشعر، وجزء من غرب المسجد في وادي عرنة، وهو وادٍ من أودية مكة المكرمة نهى عليه الصلاة والسلام عن الوقوف فيه؛ إذ قال المصطفى –صلى الله عليه وسلم-: "وقفت ها هنا، وعرفات كلها موقف، إلا بطن عرنة". وبطن وادي عرنة ليس من عرفة، ولكنه قريب منه.

ومما يشار إليه هنا أن مسجد نمرة شهد في عهد الدولة السعودية أضخم توسعاته؛ ليصبح بذلك ثاني أكبر مسجد مساحة بمنطقة مكة المكرمة بعد المسجد الحرام.