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"إدارات التعليم" بعدد من المناطق تواجه "موجة البرد" بخيارات احترازية

حفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات

اتخذت عدة إدارات للتعليم في عدد من مناطق ومحافظات المملكة إجراءات احترازية للتعامل مع الموجة الجوية الباردة التي تمر بها تلك المناطق حالياً، وفقاً للتنبيهات الصادرة من الدفاع المدني والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وتشمل تلك الإجراءات إلغاء الاصطفاف الصباحي وفقاً لتقدير الحالة المناخية، وتأخير ساعة الحضور للمدرسة، وتعليق الدراسة في الحالات التي تقررها اللجنة المختصة برئاسة مدير التعليم، حرصاً على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وبما يضمن عدم تعرضهم للأعراض والمخاطر المصاحبة لسوء الأحوال الجوية.

وكانت وزارة التعليم قد اتخذت قراراً بمنح الصلاحيات لتعليق الدراسة في المدارس نتيجة الظروف المناخية للجنة مشكلة برئاسة مدير تعليم المنطقة أو المحافظة، حيث تتولى النظر في الحاجة لتعليق الدراسة بعضوية ممثلين من إمارة المنطقة، ومديرية الدفاع المدني، وأمانة المنطقة أو البلدية، ويشمل التعليق جميع منسوبي المدرسة، حيث يقتصر تعليق الدراسة على المدارس الواقعة في نطاق الحالة المناخية، وعدم تعميم التعليق على جميع مدارس الإدارة التي لم تشملها تلك الحالة.

وعلقت إدارة تعليم الحدود الشمالية الدراسة غداً الثلاثاء في طريف وحزم الجلاميد حفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات من موجة البرد، بينما وجهت عدة إدارات للتعليم بإلغاء الاصطفاف الصباحي، وتأخير الدراسة إلى الساعة التاسعة صباحاً، وبعضها بداية الساعة الثامنة والنصف صباحاً.

وزارة التعليم إدارات التعليم الموجة الجوية الباردة الدفاع المدني الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلغاء الاصطفاف الصباحي تأخير الحصة الأولى تعليق الدراسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إدارات التعليم" بعدد من المناطق تواجه "موجة البرد" بخيارات احترازية
سبق

اتخذت عدة إدارات للتعليم في عدد من مناطق ومحافظات المملكة إجراءات احترازية للتعامل مع الموجة الجوية الباردة التي تمر بها تلك المناطق حالياً، وفقاً للتنبيهات الصادرة من الدفاع المدني والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وتشمل تلك الإجراءات إلغاء الاصطفاف الصباحي وفقاً لتقدير الحالة المناخية، وتأخير ساعة الحضور للمدرسة، وتعليق الدراسة في الحالات التي تقررها اللجنة المختصة برئاسة مدير التعليم، حرصاً على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وبما يضمن عدم تعرضهم للأعراض والمخاطر المصاحبة لسوء الأحوال الجوية.

وكانت وزارة التعليم قد اتخذت قراراً بمنح الصلاحيات لتعليق الدراسة في المدارس نتيجة الظروف المناخية للجنة مشكلة برئاسة مدير تعليم المنطقة أو المحافظة، حيث تتولى النظر في الحاجة لتعليق الدراسة بعضوية ممثلين من إمارة المنطقة، ومديرية الدفاع المدني، وأمانة المنطقة أو البلدية، ويشمل التعليق جميع منسوبي المدرسة، حيث يقتصر تعليق الدراسة على المدارس الواقعة في نطاق الحالة المناخية، وعدم تعميم التعليق على جميع مدارس الإدارة التي لم تشملها تلك الحالة.

وعلقت إدارة تعليم الحدود الشمالية الدراسة غداً الثلاثاء في طريف وحزم الجلاميد حفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات من موجة البرد، بينما وجهت عدة إدارات للتعليم بإلغاء الاصطفاف الصباحي، وتأخير الدراسة إلى الساعة التاسعة صباحاً، وبعضها بداية الساعة الثامنة والنصف صباحاً.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
10:00 PM

"إدارات التعليم" بعدد من المناطق تواجه "موجة البرد" بخيارات احترازية

حفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اتخذت عدة إدارات للتعليم في عدد من مناطق ومحافظات المملكة إجراءات احترازية للتعامل مع الموجة الجوية الباردة التي تمر بها تلك المناطق حالياً، وفقاً للتنبيهات الصادرة من الدفاع المدني والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وتشمل تلك الإجراءات إلغاء الاصطفاف الصباحي وفقاً لتقدير الحالة المناخية، وتأخير ساعة الحضور للمدرسة، وتعليق الدراسة في الحالات التي تقررها اللجنة المختصة برئاسة مدير التعليم، حرصاً على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وبما يضمن عدم تعرضهم للأعراض والمخاطر المصاحبة لسوء الأحوال الجوية.

وكانت وزارة التعليم قد اتخذت قراراً بمنح الصلاحيات لتعليق الدراسة في المدارس نتيجة الظروف المناخية للجنة مشكلة برئاسة مدير تعليم المنطقة أو المحافظة، حيث تتولى النظر في الحاجة لتعليق الدراسة بعضوية ممثلين من إمارة المنطقة، ومديرية الدفاع المدني، وأمانة المنطقة أو البلدية، ويشمل التعليق جميع منسوبي المدرسة، حيث يقتصر تعليق الدراسة على المدارس الواقعة في نطاق الحالة المناخية، وعدم تعميم التعليق على جميع مدارس الإدارة التي لم تشملها تلك الحالة.

وعلقت إدارة تعليم الحدود الشمالية الدراسة غداً الثلاثاء في طريف وحزم الجلاميد حفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات من موجة البرد، بينما وجهت عدة إدارات للتعليم بإلغاء الاصطفاف الصباحي، وتأخير الدراسة إلى الساعة التاسعة صباحاً، وبعضها بداية الساعة الثامنة والنصف صباحاً.

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