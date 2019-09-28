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إدارة "النصر": دفعنا 188 مليون ريال لتسديد الديون وتسليم مكافآت الدوري الاستثنائي

كشفت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت أنها دفعت مبلغ 188 مليون ريال خلال 70 يوماً منذ تسلمها كرسي الرئاسة.

ونشرت الإدارة الأعمال التي قامت بها؛ وأبرزها: التعاقد مع عبدالفتاح آدم، مختار علي، محمد مروان، توقيع عقود مع 8 لاعبين من درجة الشباب في النادي، رفع عدد ألعاب النادي، تمديد عقد عبدالرزاق حمدالله، التعاقد مع طاقم فني للفئات السنية وطاقم طبي للفريق الأول.

وأضافت الإدارة: تم تسديد مبلغ 150 مليون ريال، وذلك نتيجة إغلاق أكثر من 60 مخالصة مالية وديون للاعبين ومدربين ووكلاء وشركات.

وزادت الإدارة: سداد كل الالتزامات المالية لتسجيل اللاعبين في الفترة الصيفية، وسداد الالتزامات المالية للحصول على الرخصة الآسيوية.

واختتمت الأعمال لإدارة "النصر" بصرف مبلغ 38 مليون ريال مكافأة الحصول على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتم تسليمها للاعبين والجهاز الفني.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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إدارة "النصر": دفعنا 188 مليون ريال لتسديد الديون وتسليم مكافآت الدوري الاستثنائي
سبق

كشفت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت أنها دفعت مبلغ 188 مليون ريال خلال 70 يوماً منذ تسلمها كرسي الرئاسة.

ونشرت الإدارة الأعمال التي قامت بها؛ وأبرزها: التعاقد مع عبدالفتاح آدم، مختار علي، محمد مروان، توقيع عقود مع 8 لاعبين من درجة الشباب في النادي، رفع عدد ألعاب النادي، تمديد عقد عبدالرزاق حمدالله، التعاقد مع طاقم فني للفئات السنية وطاقم طبي للفريق الأول.

وأضافت الإدارة: تم تسديد مبلغ 150 مليون ريال، وذلك نتيجة إغلاق أكثر من 60 مخالصة مالية وديون للاعبين ومدربين ووكلاء وشركات.

وزادت الإدارة: سداد كل الالتزامات المالية لتسجيل اللاعبين في الفترة الصيفية، وسداد الالتزامات المالية للحصول على الرخصة الآسيوية.

واختتمت الأعمال لإدارة "النصر" بصرف مبلغ 38 مليون ريال مكافأة الحصول على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتم تسليمها للاعبين والجهاز الفني.

28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441
07:57 PM

إدارة "النصر": دفعنا 188 مليون ريال لتسديد الديون وتسليم مكافآت الدوري الاستثنائي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت أنها دفعت مبلغ 188 مليون ريال خلال 70 يوماً منذ تسلمها كرسي الرئاسة.

ونشرت الإدارة الأعمال التي قامت بها؛ وأبرزها: التعاقد مع عبدالفتاح آدم، مختار علي، محمد مروان، توقيع عقود مع 8 لاعبين من درجة الشباب في النادي، رفع عدد ألعاب النادي، تمديد عقد عبدالرزاق حمدالله، التعاقد مع طاقم فني للفئات السنية وطاقم طبي للفريق الأول.

وأضافت الإدارة: تم تسديد مبلغ 150 مليون ريال، وذلك نتيجة إغلاق أكثر من 60 مخالصة مالية وديون للاعبين ومدربين ووكلاء وشركات.

وزادت الإدارة: سداد كل الالتزامات المالية لتسجيل اللاعبين في الفترة الصيفية، وسداد الالتزامات المالية للحصول على الرخصة الآسيوية.

واختتمت الأعمال لإدارة "النصر" بصرف مبلغ 38 مليون ريال مكافأة الحصول على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتم تسليمها للاعبين والجهاز الفني.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,138
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,214
200 مليون

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26 ديسمبر
27,219
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