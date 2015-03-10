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وزير الصحة يشكر العاملين بالقطاع الصحي لحماية المواطنين والمقيمين من "كورونا"

قال: تعملون ليل نهار وبتفانٍ عالٍ جدًّا لتقديم أفضل رعاية ولحماية بلدنا الغالي

وجَّه وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، شكره وتقديره للعاملين في القطاع الصحي لجهودهم من أجل حماية المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا الجديد، ولتقديم أفضل رعاية، ولحماية بلدنا الغالي.

وقال "الربيعة" عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "الزملاء والزميلات في القطاع الصحي.. أشكركم على عملكم وإخلاصكم لحماية المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا الجديد. تعملون ليل نهار، وبتفانٍ عالٍ جدًّا لتقديم أفضل رعاية، ولحماية بلدنا الغالي من العدوى". مضيفًا: "لكم مني كل الشكر والامتنان، وأرجو من الجميع شكرهم".

وزارة الصحة وزير الصحة توفيق الربيعة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الصحة يشكر العاملين بالقطاع الصحي لحماية المواطنين والمقيمين من "كورونا"
سبق

وجَّه وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، شكره وتقديره للعاملين في القطاع الصحي لجهودهم من أجل حماية المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا الجديد، ولتقديم أفضل رعاية، ولحماية بلدنا الغالي.

وقال "الربيعة" عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "الزملاء والزميلات في القطاع الصحي.. أشكركم على عملكم وإخلاصكم لحماية المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا الجديد. تعملون ليل نهار، وبتفانٍ عالٍ جدًّا لتقديم أفضل رعاية، ولحماية بلدنا الغالي من العدوى". مضيفًا: "لكم مني كل الشكر والامتنان، وأرجو من الجميع شكرهم".

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
09:51 PM
اخر تعديل
10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
10:07 PM

وزير الصحة يشكر العاملين بالقطاع الصحي لحماية المواطنين والمقيمين من "كورونا"

قال: تعملون ليل نهار وبتفانٍ عالٍ جدًّا لتقديم أفضل رعاية ولحماية بلدنا الغالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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وجَّه وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، شكره وتقديره للعاملين في القطاع الصحي لجهودهم من أجل حماية المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا الجديد، ولتقديم أفضل رعاية، ولحماية بلدنا الغالي.

وقال "الربيعة" عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "الزملاء والزميلات في القطاع الصحي.. أشكركم على عملكم وإخلاصكم لحماية المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا الجديد. تعملون ليل نهار، وبتفانٍ عالٍ جدًّا لتقديم أفضل رعاية، ولحماية بلدنا الغالي من العدوى". مضيفًا: "لكم مني كل الشكر والامتنان، وأرجو من الجميع شكرهم".

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