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التحالف: تدمير "مسيرة" مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط

أعلنت قياده التحالف عن تدمير "مسيرة" مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.

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التحالف: تدمير "مسيرة" مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط
سبق

أعلنت قياده التحالف عن تدمير "مسيرة" مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.

12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
02:03 PM
اخر تعديل
12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
03:45 PM

التحالف: تدمير "مسيرة" مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت قياده التحالف عن تدمير "مسيرة" مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.

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