أعلنت قياده التحالف عن تدمير "مسيرة" مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.
التحالف: تدمير "مسيرة" مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط
أعلنت قياده التحالف عن تدمير "مسيرة" مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.
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التحالف: تدمير "مسيرة" مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيطصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-12
12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
02:03 PM
اخر تعديل
12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
03:45 PM
التحالف: تدمير "مسيرة" مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط
أعلنت قياده التحالف عن تدمير "مسيرة" مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.
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