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شاهد من مِنى .. 37 ألف حاج يستفيدون من "خيام الدورَيْن" .. "سبق" ترصد

في خطوة هي الأولى من نوعها لتحسين بيئة سكن ضيوف الرحمن بالمشاعر

رصدت عدسة "سبق" مع صبيحة اليوم الثامن من ذي الحجة، ومع توافد الحجاج في مشعر مِنى لقضاء يوم التروية، استفادتهم من المخيمات ذات الدوريْن، التي تأتي ضمن مشروع ربوة شرق مِنى، وتعد خطوة هي الأولى من نوعها لتحسين بيئة سكن الحجاج، يتم تطبيقها لأول مرة في حج هذا العام.

واستفاد من المخيمات الحديثة من نوعها ما يقارب 37 ألف حاج، بعد أن صدرت التوجيهات للاستفادة منها في حج هذا العام؛ لينعم الحجاج بأداء نسكهم بكل يسر وسهولة، وتأتي تلك المخيمات في إطار تحسين بيئة سكن الحجاج والاستفادة من المساحات الموجودة في تحقيق الخصوصية للحاج مع مراعاة الاهتمام بقدسية المكان والزمان.

ومن أهداف تجربة الخيام ذات الدوريْن التي تم تطبيقها بشكلٍ فعلي في حج هذا العام أنها تتيح للحاج خصوصية المكان والزمان، وتضاعف أعداد استيعاب الخيمة الواحدة، حيث يشرف على تقييم التجربة كلٌّ من الجهات التالية: معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرّمة، ووزارة الحج، والدفاع المدني؛ ليتم التوسع في التجربة خلال الأعوام المقبلة.

ولم تقتصر التجربة فقط على تحسين سكن الحاج؛ بل طال المرافق العامة، من دورات مياه، وكذلك العمل على إنشاء مطابخ نموذجية متعدّدة الأدوار، إلى جانب تطوير الممرات داخل المخيم الذكي.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من مِنى .. 37 ألف حاج يستفيدون من "خيام الدورَيْن" .. "سبق" ترصد
سبق

رصدت عدسة "سبق" مع صبيحة اليوم الثامن من ذي الحجة، ومع توافد الحجاج في مشعر مِنى لقضاء يوم التروية، استفادتهم من المخيمات ذات الدوريْن، التي تأتي ضمن مشروع ربوة شرق مِنى، وتعد خطوة هي الأولى من نوعها لتحسين بيئة سكن الحجاج، يتم تطبيقها لأول مرة في حج هذا العام.

واستفاد من المخيمات الحديثة من نوعها ما يقارب 37 ألف حاج، بعد أن صدرت التوجيهات للاستفادة منها في حج هذا العام؛ لينعم الحجاج بأداء نسكهم بكل يسر وسهولة، وتأتي تلك المخيمات في إطار تحسين بيئة سكن الحجاج والاستفادة من المساحات الموجودة في تحقيق الخصوصية للحاج مع مراعاة الاهتمام بقدسية المكان والزمان.

ومن أهداف تجربة الخيام ذات الدوريْن التي تم تطبيقها بشكلٍ فعلي في حج هذا العام أنها تتيح للحاج خصوصية المكان والزمان، وتضاعف أعداد استيعاب الخيمة الواحدة، حيث يشرف على تقييم التجربة كلٌّ من الجهات التالية: معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرّمة، ووزارة الحج، والدفاع المدني؛ ليتم التوسع في التجربة خلال الأعوام المقبلة.

ولم تقتصر التجربة فقط على تحسين سكن الحاج؛ بل طال المرافق العامة، من دورات مياه، وكذلك العمل على إنشاء مطابخ نموذجية متعدّدة الأدوار، إلى جانب تطوير الممرات داخل المخيم الذكي.

09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
01:53 PM
اخر تعديل
09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
04:59 PM

شاهد من مِنى .. 37 ألف حاج يستفيدون من "خيام الدورَيْن" .. "سبق" ترصد

في خطوة هي الأولى من نوعها لتحسين بيئة سكن ضيوف الرحمن بالمشاعر

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عبدالرزاق البجالي - بعثة المشاعر المقدّسة
1
12,897

رصدت عدسة "سبق" مع صبيحة اليوم الثامن من ذي الحجة، ومع توافد الحجاج في مشعر مِنى لقضاء يوم التروية، استفادتهم من المخيمات ذات الدوريْن، التي تأتي ضمن مشروع ربوة شرق مِنى، وتعد خطوة هي الأولى من نوعها لتحسين بيئة سكن الحجاج، يتم تطبيقها لأول مرة في حج هذا العام.

واستفاد من المخيمات الحديثة من نوعها ما يقارب 37 ألف حاج، بعد أن صدرت التوجيهات للاستفادة منها في حج هذا العام؛ لينعم الحجاج بأداء نسكهم بكل يسر وسهولة، وتأتي تلك المخيمات في إطار تحسين بيئة سكن الحجاج والاستفادة من المساحات الموجودة في تحقيق الخصوصية للحاج مع مراعاة الاهتمام بقدسية المكان والزمان.

ومن أهداف تجربة الخيام ذات الدوريْن التي تم تطبيقها بشكلٍ فعلي في حج هذا العام أنها تتيح للحاج خصوصية المكان والزمان، وتضاعف أعداد استيعاب الخيمة الواحدة، حيث يشرف على تقييم التجربة كلٌّ من الجهات التالية: معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرّمة، ووزارة الحج، والدفاع المدني؛ ليتم التوسع في التجربة خلال الأعوام المقبلة.

ولم تقتصر التجربة فقط على تحسين سكن الحاج؛ بل طال المرافق العامة، من دورات مياه، وكذلك العمل على إنشاء مطابخ نموذجية متعدّدة الأدوار، إلى جانب تطوير الممرات داخل المخيم الذكي.

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