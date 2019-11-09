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طلاب سعوديون في أمريكا يواجهون السجن لـ 200 عام بتهم تهريب قطع غيار أسلحة

بلغت قيمتها أكثر من 100 ألف دولار

اتهمت السلطات الأمريكية ثلاثة سعوديين بتهريب أجزاء أسلحة إلى المملكة؛ بلغت قيمتها أكثر من 100 ألف دولار، في أثناء وجودهم في الولايات المتحدة تحت تأشيرات طلابية.

وذكرت وزارة العدل الأمريكية، في بيان، أن المتهمين الثلاثة يُعتقد أنهم يُوجدون حالياً في السعودية، وأعمارهم ما بين 27 و36 عاماً، مشيرة إلى أن المتهمين عملوا على تهريب قطع غيار الأسلحة منذ عام 2014 حتى عام 2018، وذلك باعتبارها قطع غيار سيارات وقضبان ستائر يتم إرسالها إلى المملكة.

وأضاف البيان أن أحد المتهمين في عام 2016 حاول إخفاء 30 قطعة في حقيبة سفر عندما توجّه في رحلة جوية من لوس أنجلوس إلى الرياض، كما أن المتهم الثالث تواصل خلال الفترة من 2015 حتى 2018 مع محال بيع أسلحة نارية في الولايات المتحدة لشراء قطع بغرض إرسالها إلى السعودية بشكل غير قانوني.

وكشف البيان عن أنه في حال تمّت إدانة المتهمين بشكل نهائي سيواجهون جميعاً عقوبات قاسية؛ قد تصل إلى السجن أكثر من 200 عام لجميع التهم.

طلاب السلطات الأمريكية أسلحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طلاب سعوديون في أمريكا يواجهون السجن لـ 200 عام بتهم تهريب قطع غيار أسلحة
سبق

اتهمت السلطات الأمريكية ثلاثة سعوديين بتهريب أجزاء أسلحة إلى المملكة؛ بلغت قيمتها أكثر من 100 ألف دولار، في أثناء وجودهم في الولايات المتحدة تحت تأشيرات طلابية.

وذكرت وزارة العدل الأمريكية، في بيان، أن المتهمين الثلاثة يُعتقد أنهم يُوجدون حالياً في السعودية، وأعمارهم ما بين 27 و36 عاماً، مشيرة إلى أن المتهمين عملوا على تهريب قطع غيار الأسلحة منذ عام 2014 حتى عام 2018، وذلك باعتبارها قطع غيار سيارات وقضبان ستائر يتم إرسالها إلى المملكة.

وأضاف البيان أن أحد المتهمين في عام 2016 حاول إخفاء 30 قطعة في حقيبة سفر عندما توجّه في رحلة جوية من لوس أنجلوس إلى الرياض، كما أن المتهم الثالث تواصل خلال الفترة من 2015 حتى 2018 مع محال بيع أسلحة نارية في الولايات المتحدة لشراء قطع بغرض إرسالها إلى السعودية بشكل غير قانوني.

وكشف البيان عن أنه في حال تمّت إدانة المتهمين بشكل نهائي سيواجهون جميعاً عقوبات قاسية؛ قد تصل إلى السجن أكثر من 200 عام لجميع التهم.

09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
10:33 AM

طلاب سعوديون في أمريكا يواجهون السجن لـ 200 عام بتهم تهريب قطع غيار أسلحة

بلغت قيمتها أكثر من 100 ألف دولار

A A A
خالد علي - الرياض
25
17,787

اتهمت السلطات الأمريكية ثلاثة سعوديين بتهريب أجزاء أسلحة إلى المملكة؛ بلغت قيمتها أكثر من 100 ألف دولار، في أثناء وجودهم في الولايات المتحدة تحت تأشيرات طلابية.

وذكرت وزارة العدل الأمريكية، في بيان، أن المتهمين الثلاثة يُعتقد أنهم يُوجدون حالياً في السعودية، وأعمارهم ما بين 27 و36 عاماً، مشيرة إلى أن المتهمين عملوا على تهريب قطع غيار الأسلحة منذ عام 2014 حتى عام 2018، وذلك باعتبارها قطع غيار سيارات وقضبان ستائر يتم إرسالها إلى المملكة.

وأضاف البيان أن أحد المتهمين في عام 2016 حاول إخفاء 30 قطعة في حقيبة سفر عندما توجّه في رحلة جوية من لوس أنجلوس إلى الرياض، كما أن المتهم الثالث تواصل خلال الفترة من 2015 حتى 2018 مع محال بيع أسلحة نارية في الولايات المتحدة لشراء قطع بغرض إرسالها إلى السعودية بشكل غير قانوني.

وكشف البيان عن أنه في حال تمّت إدانة المتهمين بشكل نهائي سيواجهون جميعاً عقوبات قاسية؛ قد تصل إلى السجن أكثر من 200 عام لجميع التهم.

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