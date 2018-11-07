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2.3 مليار شخص بلا مراحيض.. ومؤسس مايكروسوفت يبتكر لهم حلاً يجنبهم استعمال الماء

لا يكلف استخدامه أكثر من 5 سنتات يوميًّا

في مسعاه لتوفير مراحيض جديدة لكل البشر حول العالم دون الحاجة لنظام الصرف الصحي أعلن بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، خطة طويلة الأمد لتسويق المراحيض التي لا تستخدم المياه أو الصرف الصحي؛ وذلك لمعالجة مشكلة افتقار 2.3 مليار شخص حول العالم لمرافق الصرف الصحي والمراحيض.

وبحسب ما أورد موقع "سكاي نيوز" اليوم (الأربعاء)، طرح "جيتس" فكرته في مؤتمر "إعادة اختراع المرحاض" الذي أقامه في الصين، باستخدام علبة من الفضلات، أحضرها معه على المنصة.

وأوضح مؤسس مايكروسوفت أن عملية صناعة المراحيض الجديدة لا تزال في مراحلها الأولى، وأن الأمر قد يتطلب 10 أعوام للوصول إلى التوزيع العالمي المطلوب.

وأشار "جيتس" إلى أن الدول الغنية اليوم لديها نظام للصرف الصحي؛ إذ تأخذ مياه الفضلات البشرية من المراحيض إلى محطات معالجة الفضلات.. وهذا الأمر يتطلب إنشاء عدد كبير من الأنابيب، وهو أمر مكلف جدًّا، وقد لا يجري تطبيقه في المدن الفقيرة.

وخصص الملياردير الأمريكي عبر مؤسسته الخاصة 200 مليون دولار لفِرق عمل مكونة من علماء للوصول إلى المرحاض المثالي الذي لا يكلف استخدامه أكثر من 5 سنتات يوميًّا.


وسيستخدم المرحاض غير المائي مواد كيميائية لتحويل الفضلات البشرية إلى سماد.

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2.3 مليار شخص بلا مراحيض.. ومؤسس مايكروسوفت يبتكر لهم حلاً يجنبهم استعمال الماء
سبق

في مسعاه لتوفير مراحيض جديدة لكل البشر حول العالم دون الحاجة لنظام الصرف الصحي أعلن بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، خطة طويلة الأمد لتسويق المراحيض التي لا تستخدم المياه أو الصرف الصحي؛ وذلك لمعالجة مشكلة افتقار 2.3 مليار شخص حول العالم لمرافق الصرف الصحي والمراحيض.

وبحسب ما أورد موقع "سكاي نيوز" اليوم (الأربعاء)، طرح "جيتس" فكرته في مؤتمر "إعادة اختراع المرحاض" الذي أقامه في الصين، باستخدام علبة من الفضلات، أحضرها معه على المنصة.

وأوضح مؤسس مايكروسوفت أن عملية صناعة المراحيض الجديدة لا تزال في مراحلها الأولى، وأن الأمر قد يتطلب 10 أعوام للوصول إلى التوزيع العالمي المطلوب.

وأشار "جيتس" إلى أن الدول الغنية اليوم لديها نظام للصرف الصحي؛ إذ تأخذ مياه الفضلات البشرية من المراحيض إلى محطات معالجة الفضلات.. وهذا الأمر يتطلب إنشاء عدد كبير من الأنابيب، وهو أمر مكلف جدًّا، وقد لا يجري تطبيقه في المدن الفقيرة.

وخصص الملياردير الأمريكي عبر مؤسسته الخاصة 200 مليون دولار لفِرق عمل مكونة من علماء للوصول إلى المرحاض المثالي الذي لا يكلف استخدامه أكثر من 5 سنتات يوميًّا.


وسيستخدم المرحاض غير المائي مواد كيميائية لتحويل الفضلات البشرية إلى سماد.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
09:23 PM

2.3 مليار شخص بلا مراحيض.. ومؤسس مايكروسوفت يبتكر لهم حلاً يجنبهم استعمال الماء

لا يكلف استخدامه أكثر من 5 سنتات يوميًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في مسعاه لتوفير مراحيض جديدة لكل البشر حول العالم دون الحاجة لنظام الصرف الصحي أعلن بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، خطة طويلة الأمد لتسويق المراحيض التي لا تستخدم المياه أو الصرف الصحي؛ وذلك لمعالجة مشكلة افتقار 2.3 مليار شخص حول العالم لمرافق الصرف الصحي والمراحيض.

وبحسب ما أورد موقع "سكاي نيوز" اليوم (الأربعاء)، طرح "جيتس" فكرته في مؤتمر "إعادة اختراع المرحاض" الذي أقامه في الصين، باستخدام علبة من الفضلات، أحضرها معه على المنصة.

وأوضح مؤسس مايكروسوفت أن عملية صناعة المراحيض الجديدة لا تزال في مراحلها الأولى، وأن الأمر قد يتطلب 10 أعوام للوصول إلى التوزيع العالمي المطلوب.

وأشار "جيتس" إلى أن الدول الغنية اليوم لديها نظام للصرف الصحي؛ إذ تأخذ مياه الفضلات البشرية من المراحيض إلى محطات معالجة الفضلات.. وهذا الأمر يتطلب إنشاء عدد كبير من الأنابيب، وهو أمر مكلف جدًّا، وقد لا يجري تطبيقه في المدن الفقيرة.

وخصص الملياردير الأمريكي عبر مؤسسته الخاصة 200 مليون دولار لفِرق عمل مكونة من علماء للوصول إلى المرحاض المثالي الذي لا يكلف استخدامه أكثر من 5 سنتات يوميًّا.


وسيستخدم المرحاض غير المائي مواد كيميائية لتحويل الفضلات البشرية إلى سماد.

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