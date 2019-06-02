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النائب العام يوجّه بالقبض على شاب أطلق النار على سيارة ومنزل

بعد تداول فيديو في مواقع التواصل

وجّه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بالقبض على شابين ظهرا في مقطع فيديو وهما يستقلان مركبة خاصة، وقام أحدهما بإطلاق النار على سيارة متوقفة ومنزل، وذلك بعد التأكد من صحة المقطع المتداول، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع الفيديو، يظهر شابين، حيث قام أحدهما بتحريض مرافقه بإطلاق النار على سيارة متوقفة والمنزل، مع تداول بعض العبارات غير اللائقه، وأكدت النيابة العامة متابعتها ورصد التجاوزات وملاحقة أصحابها، حفاظًا على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب بعض التجاوزات.

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النائب العام يوجّه بالقبض على شاب أطلق النار على سيارة ومنزل
سبق

وجّه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بالقبض على شابين ظهرا في مقطع فيديو وهما يستقلان مركبة خاصة، وقام أحدهما بإطلاق النار على سيارة متوقفة ومنزل، وذلك بعد التأكد من صحة المقطع المتداول، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع الفيديو، يظهر شابين، حيث قام أحدهما بتحريض مرافقه بإطلاق النار على سيارة متوقفة والمنزل، مع تداول بعض العبارات غير اللائقه، وأكدت النيابة العامة متابعتها ورصد التجاوزات وملاحقة أصحابها، حفاظًا على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب بعض التجاوزات.

02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
04:46 PM
اخر تعديل
03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
12:55 PM

النائب العام يوجّه بالقبض على شاب أطلق النار على سيارة ومنزل

بعد تداول فيديو في مواقع التواصل

A A A
بدر العتيبي - الرياض
32
33,495

وجّه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بالقبض على شابين ظهرا في مقطع فيديو وهما يستقلان مركبة خاصة، وقام أحدهما بإطلاق النار على سيارة متوقفة ومنزل، وذلك بعد التأكد من صحة المقطع المتداول، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع الفيديو، يظهر شابين، حيث قام أحدهما بتحريض مرافقه بإطلاق النار على سيارة متوقفة والمنزل، مع تداول بعض العبارات غير اللائقه، وأكدت النيابة العامة متابعتها ورصد التجاوزات وملاحقة أصحابها، حفاظًا على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب بعض التجاوزات.

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