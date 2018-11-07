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قضية استيلاء رجل أعمال على حديقة بأحد المسارحة تتفاعل .. و"البلدية": سنتصدّى له

فقيهي: التعدّي حَرَمَ المواطنين أبسط حقوقهم في التنمية والتطوير وإقامة المشاريع

أكّد رئيس المجلس البلدي بمحافظة أحد المسارحة يحيى بن علي فقيهي؛ أن المجلس يتابع قضية الاستيلاء على إحدى الحدائق العامة بالمحافظة، وقيام أحد رجال الأعمال بالاستيلاء عليها وإدراجها في صك بغرض تحويلها إلى مخطط؛ موضحاً أن المجلس البلدي يدعم ويؤيد موقف البلدية الحازم في التصدّي لمثل هؤلاء الأشخاص.

وأكّد، أن التعدّي على الممتلكات العامة، دون وجه حق، يعد مخالفة للنظام وتوجهات ولاة الأمر -حفظهم الله- وكذلك حرمان المواطنين من أبسط حقوقهم في التنمية والتطوير وإقامة المشاريع الخدمية على مثل هذه الأراضي التي تعود ملكيتها للدولة.

وبيّن، أن المجلس سيتخذ جميع الاجراءات النظامية للحفاظ على الممتلكات العامة.

هذا وكانت مصادر قد أوضحت لـ "سبق"، أنه يجري التحقق من مُلابسات المعلومات والطريقة التي مهّدت الطريق لأحد رجال الأعمال بالمحافظة لمحاولة تملك أرض الحديقة، وسيتم العمل على تصحيح الوضع حسب الأنظمة والتعليمات المتبعة، فيما أكّدت البلدية أنها تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة التي ستمكّن القضاء من إصدار حكمه العادل.

وسرد رئيس بلدية أحد المسارحة سلمان الفيفي؛ قبل أيام؛ تفاصيل الموضوع، لـ "سبق"، قائلاً: نعم، هناك معاملة بهذا الخصوص والبلدية معارضة على تمكينه من الموقع، والموضوع وصل إلى الجهات القضائية.

بلدية أحد المسارحة تقاضي رجل أعمال بتهمة الاستيلاء على "حديقة"

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قضية استيلاء رجل أعمال على حديقة بأحد المسارحة تتفاعل .. و"البلدية": سنتصدّى له
سبق

أكّد رئيس المجلس البلدي بمحافظة أحد المسارحة يحيى بن علي فقيهي؛ أن المجلس يتابع قضية الاستيلاء على إحدى الحدائق العامة بالمحافظة، وقيام أحد رجال الأعمال بالاستيلاء عليها وإدراجها في صك بغرض تحويلها إلى مخطط؛ موضحاً أن المجلس البلدي يدعم ويؤيد موقف البلدية الحازم في التصدّي لمثل هؤلاء الأشخاص.

وأكّد، أن التعدّي على الممتلكات العامة، دون وجه حق، يعد مخالفة للنظام وتوجهات ولاة الأمر -حفظهم الله- وكذلك حرمان المواطنين من أبسط حقوقهم في التنمية والتطوير وإقامة المشاريع الخدمية على مثل هذه الأراضي التي تعود ملكيتها للدولة.

وبيّن، أن المجلس سيتخذ جميع الاجراءات النظامية للحفاظ على الممتلكات العامة.

هذا وكانت مصادر قد أوضحت لـ "سبق"، أنه يجري التحقق من مُلابسات المعلومات والطريقة التي مهّدت الطريق لأحد رجال الأعمال بالمحافظة لمحاولة تملك أرض الحديقة، وسيتم العمل على تصحيح الوضع حسب الأنظمة والتعليمات المتبعة، فيما أكّدت البلدية أنها تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة التي ستمكّن القضاء من إصدار حكمه العادل.

وسرد رئيس بلدية أحد المسارحة سلمان الفيفي؛ قبل أيام؛ تفاصيل الموضوع، لـ "سبق"، قائلاً: نعم، هناك معاملة بهذا الخصوص والبلدية معارضة على تمكينه من الموقع، والموضوع وصل إلى الجهات القضائية.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
09:09 AM
اخر تعديل
07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
02:17 PM

قضية استيلاء رجل أعمال على حديقة بأحد المسارحة تتفاعل .. و"البلدية": سنتصدّى له

فقيهي: التعدّي حَرَمَ المواطنين أبسط حقوقهم في التنمية والتطوير وإقامة المشاريع

A A A
محمد المواسي - جازان
15
13,739

أكّد رئيس المجلس البلدي بمحافظة أحد المسارحة يحيى بن علي فقيهي؛ أن المجلس يتابع قضية الاستيلاء على إحدى الحدائق العامة بالمحافظة، وقيام أحد رجال الأعمال بالاستيلاء عليها وإدراجها في صك بغرض تحويلها إلى مخطط؛ موضحاً أن المجلس البلدي يدعم ويؤيد موقف البلدية الحازم في التصدّي لمثل هؤلاء الأشخاص.

وأكّد، أن التعدّي على الممتلكات العامة، دون وجه حق، يعد مخالفة للنظام وتوجهات ولاة الأمر -حفظهم الله- وكذلك حرمان المواطنين من أبسط حقوقهم في التنمية والتطوير وإقامة المشاريع الخدمية على مثل هذه الأراضي التي تعود ملكيتها للدولة.

وبيّن، أن المجلس سيتخذ جميع الاجراءات النظامية للحفاظ على الممتلكات العامة.

هذا وكانت مصادر قد أوضحت لـ "سبق"، أنه يجري التحقق من مُلابسات المعلومات والطريقة التي مهّدت الطريق لأحد رجال الأعمال بالمحافظة لمحاولة تملك أرض الحديقة، وسيتم العمل على تصحيح الوضع حسب الأنظمة والتعليمات المتبعة، فيما أكّدت البلدية أنها تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة التي ستمكّن القضاء من إصدار حكمه العادل.

وسرد رئيس بلدية أحد المسارحة سلمان الفيفي؛ قبل أيام؛ تفاصيل الموضوع، لـ "سبق"، قائلاً: نعم، هناك معاملة بهذا الخصوص والبلدية معارضة على تمكينه من الموقع، والموضوع وصل إلى الجهات القضائية.

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