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ملتقى مكة الثقافي يكرم قناة اقرأ ضمن برامجه وفعالياته

قدمت جوائز نقدية للفائزين من خلال المسابقة التي أطلقتها

كرم ملتقى مكة الثقافي الرابع قناة اقرأ الفضائية نظير مشاركتها البارزة التي كانت بالشراكة مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة، وذلك في الحديقة الثقافية التي أقيمت في الواجهة البحرية بمدينة جدة والتي أتت ضمن برامج وفعاليات ملتقى مكة الثقافي، تحت شعار كيف نكون قدوة بلغة القرآن.

وقد تسلم محمد بن أحمد سلام مدير عام قنوات اقرأ الفضائية درع التكريم من الدكتور محمد المسعودي المدير التنفيذي لملتقى مكة الثقافي.

وقدمت اقرأ جوائز نقدية للفائزين من خلال المسابقة التي أطلقتها خلال الفعالية بعنوان (مسابقة المذيع الفصيح)، كما قامت بتصوير أنشطة الحديقة الثقافية طوال أيامها وبث رسائل يومية على شاشتها واجراء لقاءات تلفزيونية مع أهم المسؤولين والمثقفين والزوار.

جدة ملتقى مكة الثقافي الرابع قناة إقرأ الفضائية الجمعية السعودية للثقافة والفنون بجدة

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ملتقى مكة الثقافي يكرم قناة اقرأ ضمن برامجه وفعالياته
سبق

كرم ملتقى مكة الثقافي الرابع قناة اقرأ الفضائية نظير مشاركتها البارزة التي كانت بالشراكة مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة، وذلك في الحديقة الثقافية التي أقيمت في الواجهة البحرية بمدينة جدة والتي أتت ضمن برامج وفعاليات ملتقى مكة الثقافي، تحت شعار كيف نكون قدوة بلغة القرآن.

وقد تسلم محمد بن أحمد سلام مدير عام قنوات اقرأ الفضائية درع التكريم من الدكتور محمد المسعودي المدير التنفيذي لملتقى مكة الثقافي.

وقدمت اقرأ جوائز نقدية للفائزين من خلال المسابقة التي أطلقتها خلال الفعالية بعنوان (مسابقة المذيع الفصيح)، كما قامت بتصوير أنشطة الحديقة الثقافية طوال أيامها وبث رسائل يومية على شاشتها واجراء لقاءات تلفزيونية مع أهم المسؤولين والمثقفين والزوار.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
10:39 PM

ملتقى مكة الثقافي يكرم قناة اقرأ ضمن برامجه وفعالياته

قدمت جوائز نقدية للفائزين من خلال المسابقة التي أطلقتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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كرم ملتقى مكة الثقافي الرابع قناة اقرأ الفضائية نظير مشاركتها البارزة التي كانت بالشراكة مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة، وذلك في الحديقة الثقافية التي أقيمت في الواجهة البحرية بمدينة جدة والتي أتت ضمن برامج وفعاليات ملتقى مكة الثقافي، تحت شعار كيف نكون قدوة بلغة القرآن.

وقد تسلم محمد بن أحمد سلام مدير عام قنوات اقرأ الفضائية درع التكريم من الدكتور محمد المسعودي المدير التنفيذي لملتقى مكة الثقافي.

وقدمت اقرأ جوائز نقدية للفائزين من خلال المسابقة التي أطلقتها خلال الفعالية بعنوان (مسابقة المذيع الفصيح)، كما قامت بتصوير أنشطة الحديقة الثقافية طوال أيامها وبث رسائل يومية على شاشتها واجراء لقاءات تلفزيونية مع أهم المسؤولين والمثقفين والزوار.

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