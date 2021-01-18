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الأمن العام يضبط 26 شخصاً بحوزتهم كمية كبيرة من الحطب المحلي المعد للبيع

كانت على متن 26 مركبة في عدد من مناطق المملكة

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في كل من مناطق (الرياض، ومكة المكرمة، والقصيم، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، والمدينة المنورة)، خلال الأسبوع الماضي (26) شخصاً من مخالفي نظام المراعي والغابات، منهم (17) مواطناً و(4) مقيمين من الجنسية اليمنية، و(5) آخرين من الجنسيات (المصرية، والسودانية، والهندية، والبنجلادشية، والباكستانية)، بحوزتهم كمية كبيرة من الحطب المحلي المعد للبيع، تم تحميلها على (26) مركبة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ حملة وزارة الداخلية، ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحث الأمن العام، الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، وعلى الرقم (996) والرقم (999) في جميع مناطق المملكة.

الأمن العام الحطب المحلي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأمن العام يضبط 26 شخصاً بحوزتهم كمية كبيرة من الحطب المحلي المعد للبيع
سبق

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في كل من مناطق (الرياض، ومكة المكرمة، والقصيم، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، والمدينة المنورة)، خلال الأسبوع الماضي (26) شخصاً من مخالفي نظام المراعي والغابات، منهم (17) مواطناً و(4) مقيمين من الجنسية اليمنية، و(5) آخرين من الجنسيات (المصرية، والسودانية، والهندية، والبنجلادشية، والباكستانية)، بحوزتهم كمية كبيرة من الحطب المحلي المعد للبيع، تم تحميلها على (26) مركبة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ حملة وزارة الداخلية، ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحث الأمن العام، الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، وعلى الرقم (996) والرقم (999) في جميع مناطق المملكة.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
09:19 PM
اخر تعديل
18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
09:33 PM

الأمن العام يضبط 26 شخصاً بحوزتهم كمية كبيرة من الحطب المحلي المعد للبيع

كانت على متن 26 مركبة في عدد من مناطق المملكة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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733

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في كل من مناطق (الرياض، ومكة المكرمة، والقصيم، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، والمدينة المنورة)، خلال الأسبوع الماضي (26) شخصاً من مخالفي نظام المراعي والغابات، منهم (17) مواطناً و(4) مقيمين من الجنسية اليمنية، و(5) آخرين من الجنسيات (المصرية، والسودانية، والهندية، والبنجلادشية، والباكستانية)، بحوزتهم كمية كبيرة من الحطب المحلي المعد للبيع، تم تحميلها على (26) مركبة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ حملة وزارة الداخلية، ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحث الأمن العام، الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، وعلى الرقم (996) والرقم (999) في جميع مناطق المملكة.

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