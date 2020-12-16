ريما بنت بندر: الرياض هي المكان المناسب لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030

قالت خلال اجتماع مسقط: المملكة ستكون من أبرز الوجهات الرياضية السنوات القادمة

أكدت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، إن "الرياض هي المكان المناسب لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030".

وأضافت في كلمة مسجلة لها في أثناء عرض الملف السعودي #الرياض 2030 في الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي المنعقدة حالياً في مسقط: "ما حققته المملكة خلال السنوات الـ 5 الماضية يعتبر أمراً رائعاً".

وتابعت: المملكة ستكون من أبرز الوجهات الرياضية في العالم خلال السنوات القادمة".

ويتصدّر بند استضافة الألعاب الآسيوية لعام 2030 الذي تقدمت له مدينتا الرياض والدوحة جدول أعمال اللجنة، حيث قدمت بعثتا الدولتين عروضاً لملفيهما وسيعقبهما تقرير اللجنة المشكّلة من المجلس الأولمبي الآسيوي التي زارت المدينتين واطّلعت عن قرب على ما تضمنته ملفات المتقدمين.

وسيتم التصويت إلكترونياً لأوّل مرّة من قِبل عمومية المجلس الأولمبي بحضور 32 دولة، فيما سيكون تصويت الدول المتبقية الـ13 إلكترونياً على أن يعلن بعدها رئيس المجلس، اسم المدينة الفائزة، ليتم بعدها توقيع العقد مع الدولة المستضيفة لآسياد آسيا 2030م.

وخلال الاجتماع تم تكريم نخبة من الشخصيات الآسيوية، كما جرت العادة من قِبل المجلس الأولمبي الآسيوي، ومنحهم جائزة الاستحقاق تقديراً لهم على إسهاماتهم الفعالة وجهودهم البارزة في المجال الرياضي، ويُعقد بعد ذلك مؤتمر صحفي للمسؤولين في المدينة الفائزة باستضافة آسياد 2030.