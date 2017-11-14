أسهم -بفضل الله- فريق طبي بقسم العناية المركزة بمستشفى عسير المركزي، في إنقاذ حياة مريض أُدخل العناية المركزة؛ إثر التهاب حادّ أدى لفشل كامل في الجهاز التنفسي وعدم استجابته لوسائل التنفس الاصطناعي التقليدية. واستدعت الحالة تدخّل فريق الأكسجة الغشائية "الأكمو" ووضع المريض على الدعم الكامل بالجهاز لمدة 18 يومًا بمعدل 430 ساعة، وهو ما ساعد في تحسن الرئتين؛ حيث تم فصل أجهزة الدعم الخارجي عن المريض وخروجه من العناية المركزة بعد 35 يومًا.

دخل المستشفى بفشل كامل في الجهاز التنفسي.. إنقاذ مريض بعسير بتقنية "الأكمو" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-11-14 أسهم -بفضل الله- فريق طبي بقسم العناية المركزة بمستشفى عسير المركزي، في إنقاذ حياة مريض أُدخل العناية المركزة؛ إثر التهاب حادّ أدى لفشل كامل في الجهاز التنفسي وعدم استجابته لوسائل التنفس الاصطناعي التقليدية.

واستدعت الحالة تدخّل فريق الأكسجة الغشائية "الأكمو" ووضع المريض على الدعم الكامل بالجهاز لمدة 18 يومًا بمعدل 430 ساعة، وهو ما ساعد في تحسن الرئتين؛ حيث تم فصل أجهزة الدعم الخارجي عن المريض وخروجه من العناية المركزة بعد 35 يومًا.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441 11:00 AM

دخل المستشفى بفشل كامل في الجهاز التنفسي.. إنقاذ مريض بعسير بتقنية "الأكمو" وُضِع على الدعم الكامل بالجهاز لمدة 18 يومًا بمعدل 430 ساعة وهو ما ساعد الرئتين





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أسهم -بفضل الله- فريق طبي بقسم العناية المركزة بمستشفى عسير المركزي، في إنقاذ حياة مريض أُدخل العناية المركزة؛ إثر التهاب حادّ أدى لفشل كامل في الجهاز التنفسي وعدم استجابته لوسائل التنفس الاصطناعي التقليدية.

واستدعت الحالة تدخّل فريق الأكسجة الغشائية "الأكمو" ووضع المريض على الدعم الكامل بالجهاز لمدة 18 يومًا بمعدل 430 ساعة، وهو ما ساعد في تحسن الرئتين؛ حيث تم فصل أجهزة الدعم الخارجي عن المريض وخروجه من العناية المركزة بعد 35 يومًا.