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"الصحة": النوع المستجد من "كورونا" ما زال خاضعاً للدراسات

سلّطت الضوء على الأنواع الستة من الفيروس المعروفة سابقاً

أفادت وزارة الصحة، عبر حساب "الصحة 937" بأن هناك ستة أنواع معروفة من فيروسات "كورونا"، بالإضافة للفيروس المستجد المكتشَف مؤخراً بالصين.

وقالت: هناك أربعة أنواع منها بالغالب تسبب التهابات تنفسية بسيطة، والنوع الخامس منها هو النوع المعروف سابقاً بمرض SARS، بالإضافة للنوع السادس MERS، والذي يعرف باسم متلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وأضافت: النوع المستجد nCov-2019 ما زال خاضعاً للدراسات لفهم طريقة تطور المرض ونواقله بصورة أكبر.

وزارة الصحة فيروس كورنا الجديد الصين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": النوع المستجد من "كورونا" ما زال خاضعاً للدراسات
سبق

أفادت وزارة الصحة، عبر حساب "الصحة 937" بأن هناك ستة أنواع معروفة من فيروسات "كورونا"، بالإضافة للفيروس المستجد المكتشَف مؤخراً بالصين.

وقالت: هناك أربعة أنواع منها بالغالب تسبب التهابات تنفسية بسيطة، والنوع الخامس منها هو النوع المعروف سابقاً بمرض SARS، بالإضافة للنوع السادس MERS، والذي يعرف باسم متلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وأضافت: النوع المستجد nCov-2019 ما زال خاضعاً للدراسات لفهم طريقة تطور المرض ونواقله بصورة أكبر.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
02:17 PM

"الصحة": النوع المستجد من "كورونا" ما زال خاضعاً للدراسات

سلّطت الضوء على الأنواع الستة من الفيروس المعروفة سابقاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزارة الصحة، عبر حساب "الصحة 937" بأن هناك ستة أنواع معروفة من فيروسات "كورونا"، بالإضافة للفيروس المستجد المكتشَف مؤخراً بالصين.

وقالت: هناك أربعة أنواع منها بالغالب تسبب التهابات تنفسية بسيطة، والنوع الخامس منها هو النوع المعروف سابقاً بمرض SARS، بالإضافة للنوع السادس MERS، والذي يعرف باسم متلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وأضافت: النوع المستجد nCov-2019 ما زال خاضعاً للدراسات لفهم طريقة تطور المرض ونواقله بصورة أكبر.

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