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تظاهرات السودان.. مقتل شخصين في منطقة أم درمان برصاص قوات الأمن

قُتِل شخصان اليوم السبت في منطقة أم درمان في العاصمة الخرطوم برصاص قوات أمن المجلس العسكري في السودان، حسب ما أفادت به لجنة أطباء السودان المركزية.

وكان فولكر بيرثيس، مبعوث الأمم المتحدة الخاص للسودان، قد الْتقى بالفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وحثه على السماح باحتجاجات سلمية وتجنب المواجهة؛ بحسب ما ذكرته وكالة "الأسوشيتيد برس".

وقال بيرتيس عبر "تويتر" إنه في محادثاته مع دقلو "شدد على ضرورة الهدوء والسماح بالتظاهر السلمي وتجنب أي مواجهة".

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تظاهرات السودان.. مقتل شخصين في منطقة أم درمان برصاص قوات الأمن
سبق

قُتِل شخصان اليوم السبت في منطقة أم درمان في العاصمة الخرطوم برصاص قوات أمن المجلس العسكري في السودان، حسب ما أفادت به لجنة أطباء السودان المركزية.

وكان فولكر بيرثيس، مبعوث الأمم المتحدة الخاص للسودان، قد الْتقى بالفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وحثه على السماح باحتجاجات سلمية وتجنب المواجهة؛ بحسب ما ذكرته وكالة "الأسوشيتيد برس".

وقال بيرتيس عبر "تويتر" إنه في محادثاته مع دقلو "شدد على ضرورة الهدوء والسماح بالتظاهر السلمي وتجنب أي مواجهة".

30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
05:14 PM

تظاهرات السودان.. مقتل شخصين في منطقة أم درمان برصاص قوات الأمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتِل شخصان اليوم السبت في منطقة أم درمان في العاصمة الخرطوم برصاص قوات أمن المجلس العسكري في السودان، حسب ما أفادت به لجنة أطباء السودان المركزية.

وكان فولكر بيرثيس، مبعوث الأمم المتحدة الخاص للسودان، قد الْتقى بالفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وحثه على السماح باحتجاجات سلمية وتجنب المواجهة؛ بحسب ما ذكرته وكالة "الأسوشيتيد برس".

وقال بيرتيس عبر "تويتر" إنه في محادثاته مع دقلو "شدد على ضرورة الهدوء والسماح بالتظاهر السلمي وتجنب أي مواجهة".

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