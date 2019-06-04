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"أمير الباحة" يقلّد مدير مرور المنطقة رتبة "عميد"

قلّد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم، بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري؛ مدير إدارة المرور بالمنطقة العميد حسين بن أحمد آل مبارك، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة عميد.

وهنّأ الأمير حسام "العميد آل مبارك" بالترقية، متمنيًا أن تكون حافزًا له لتقديم كل ما يخدم دينه ووطنه.

وأعرب مدير إدارة المرور بالمنطقة عن شكره لأمير الباحة على تقليده رتبته الجديدة، مؤكدًا المضيّ قدمًا نحو خدمة الدين ثم المليك والوطن.

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"أمير الباحة" يقلّد مدير مرور المنطقة رتبة "عميد"
سبق

قلّد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم، بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري؛ مدير إدارة المرور بالمنطقة العميد حسين بن أحمد آل مبارك، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة عميد.

وهنّأ الأمير حسام "العميد آل مبارك" بالترقية، متمنيًا أن تكون حافزًا له لتقديم كل ما يخدم دينه ووطنه.

وأعرب مدير إدارة المرور بالمنطقة عن شكره لأمير الباحة على تقليده رتبته الجديدة، مؤكدًا المضيّ قدمًا نحو خدمة الدين ثم المليك والوطن.

04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
12:10 PM

"أمير الباحة" يقلّد مدير مرور المنطقة رتبة "عميد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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قلّد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم، بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري؛ مدير إدارة المرور بالمنطقة العميد حسين بن أحمد آل مبارك، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة عميد.

وهنّأ الأمير حسام "العميد آل مبارك" بالترقية، متمنيًا أن تكون حافزًا له لتقديم كل ما يخدم دينه ووطنه.

وأعرب مدير إدارة المرور بالمنطقة عن شكره لأمير الباحة على تقليده رتبته الجديدة، مؤكدًا المضيّ قدمًا نحو خدمة الدين ثم المليك والوطن.

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