تعرّف على تشكيلة الأخضر قبل مواجهة اليابان

عاد بيتزي مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إلى التشكيلة التي بدأت معه في مباراة كوريا الشمالية؛ وذلك عندما يقابل اليابان ظهر اليوم في دور الستة عشر من كأس آسيا، وجاء التشكيل على النحو التالي:

محمد العويس، محمد البريك، محمد آل فتيل، علي البليهي، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، حسين المقهوي، عبدالعزيز البيشي، سالم الدوسري، هتان باهبري، فهد المولد.