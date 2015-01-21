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تعرّف على تشكيلة الأخضر قبل مواجهة اليابان

عاد بيتزي مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إلى التشكيلة التي بدأت معه في مباراة كوريا الشمالية؛ وذلك عندما يقابل اليابان ظهر اليوم في دور الستة عشر من كأس آسيا، وجاء التشكيل على النحو التالي:

محمد العويس، محمد البريك، محمد آل فتيل، علي البليهي، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، حسين المقهوي، عبدالعزيز البيشي، سالم الدوسري، هتان باهبري، فهد المولد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تعرّف على تشكيلة الأخضر قبل مواجهة اليابان
سبق

عاد بيتزي مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إلى التشكيلة التي بدأت معه في مباراة كوريا الشمالية؛ وذلك عندما يقابل اليابان ظهر اليوم في دور الستة عشر من كأس آسيا، وجاء التشكيل على النحو التالي:

محمد العويس، محمد البريك، محمد آل فتيل، علي البليهي، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، حسين المقهوي، عبدالعزيز البيشي، سالم الدوسري، هتان باهبري، فهد المولد.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
12:54 PM

تعرّف على تشكيلة الأخضر قبل مواجهة اليابان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,834

عاد بيتزي مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إلى التشكيلة التي بدأت معه في مباراة كوريا الشمالية؛ وذلك عندما يقابل اليابان ظهر اليوم في دور الستة عشر من كأس آسيا، وجاء التشكيل على النحو التالي:

محمد العويس، محمد البريك، محمد آل فتيل، علي البليهي، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، حسين المقهوي، عبدالعزيز البيشي، سالم الدوسري، هتان باهبري، فهد المولد.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
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6.7 مليار دولار

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