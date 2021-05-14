ووفقًا للإحصاء الرسمي؛ فقد رفعت الزيادة الجديدة حالات الإصابة المؤكدة إلى 40186 والوفيات إلى 4220 في المجمل.

سجلت وزارة الصحة المكسيكية 1862 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم، إلى جانب 294 وفاة جديدة.

المكسيك: ارتفاع وفيات كورونا إلى 4220 والإصابات تتجاوز 40 ألفًا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-14 سجلت وزارة الصحة المكسيكية 1862 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم، إلى جانب 294 وفاة جديدة. ووفقًا للإحصاء الرسمي؛ فقد رفعت الزيادة الجديدة حالات الإصابة المؤكدة إلى 40186 والوفيات إلى 4220 في المجمل.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441 11:00 AM

المكسيك: ارتفاع وفيات كورونا إلى 4220 والإصابات تتجاوز 40 ألفًا





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سجلت وزارة الصحة المكسيكية 1862 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم، إلى جانب 294 وفاة جديدة.

ووفقًا للإحصاء الرسمي؛ فقد رفعت الزيادة الجديدة حالات الإصابة المؤكدة إلى 40186 والوفيات إلى 4220 في المجمل.