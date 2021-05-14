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المكسيك: ارتفاع وفيات كورونا إلى 4220 والإصابات تتجاوز 40 ألفًا

سجلت وزارة الصحة المكسيكية 1862 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم، إلى جانب 294 وفاة جديدة.

ووفقًا للإحصاء الرسمي؛ فقد رفعت الزيادة الجديدة حالات الإصابة المؤكدة إلى 40186 والوفيات إلى 4220 في المجمل.

فيروس كورونا الجديد

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المكسيك: ارتفاع وفيات كورونا إلى 4220 والإصابات تتجاوز 40 ألفًا
سبق

سجلت وزارة الصحة المكسيكية 1862 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم، إلى جانب 294 وفاة جديدة.

ووفقًا للإحصاء الرسمي؛ فقد رفعت الزيادة الجديدة حالات الإصابة المؤكدة إلى 40186 والوفيات إلى 4220 في المجمل.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
11:00 AM

المكسيك: ارتفاع وفيات كورونا إلى 4220 والإصابات تتجاوز 40 ألفًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت وزارة الصحة المكسيكية 1862 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم، إلى جانب 294 وفاة جديدة.

ووفقًا للإحصاء الرسمي؛ فقد رفعت الزيادة الجديدة حالات الإصابة المؤكدة إلى 40186 والوفيات إلى 4220 في المجمل.

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