العكايشي: الانضباط قادنا للفوز .. وشيكابالا: الأيام القادمة تحدد مصيري

أكد التونسي أحمد العكايشي لاعب فريق الاتحاد أن فوز فريقه على الرائد في ختام المرحلة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين لم يأتِ بسهولة.

وقال:" الحمدلله حالفنا التوفيق وحصدنا نقاط الفوز ومازال مشوار البطولة طويلاً وعلينا أن نبذل جهدًا أكبر وإن شاء الله القادم يكون خيرًا .

وأفاد: اللعب بثلاثة مهاجمين يمنحه المزيد من الأريحية على أرضية الملعب ولقد شاهد الجميع الانضباط التكتيكي الذي قدمناه وهو ما ساهم بتحقيق النقاط الثلاث.

من جانب آخر أكد "شيكابالا" مهاجم فريق الرائد أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الاتحاد، مؤكدًا أن أهداف منافسهم جاءت عكس مجريات اللعب.

وأضاف: وصلنا كثيرًا إلى مرمى عساف القرني حتى أكثر من نادي الاتحاد لكننا لم نستغل الفرص المتاحة حيث كنا نحتاج إلى قليل من الحظ في حين استطاع الاتحاد ترجمة الفرصتين اللتين أتيحتا لهم إلى أهداف.

وأوضح شيكابالا بالنسبة لمستقبله مع الرائد أن عليه العودة بعد ستة أشهر إلى ناديه السابق الزمالك ولكن في الأيام القادمة سوف نرى ماذا يحدث.