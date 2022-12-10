النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

العكايشي: الانضباط قادنا للفوز .. وشيكابالا: الأيام القادمة تحدد مصيري

أكد التونسي أحمد العكايشي لاعب فريق الاتحاد أن فوز فريقه على الرائد في ختام المرحلة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين لم يأتِ بسهولة.

وقال:" الحمدلله حالفنا التوفيق وحصدنا نقاط الفوز ومازال مشوار البطولة طويلاً وعلينا أن نبذل جهدًا أكبر وإن شاء الله القادم يكون خيرًا .

وأفاد: اللعب بثلاثة مهاجمين يمنحه المزيد من الأريحية على أرضية الملعب ولقد شاهد الجميع الانضباط التكتيكي الذي قدمناه وهو ما ساهم بتحقيق النقاط الثلاث.

من جانب آخر أكد "شيكابالا" مهاجم فريق الرائد أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الاتحاد، مؤكدًا أن أهداف منافسهم جاءت عكس مجريات اللعب.

وأضاف: وصلنا كثيرًا إلى مرمى عساف القرني حتى أكثر من نادي الاتحاد لكننا لم نستغل الفرص المتاحة حيث كنا نحتاج إلى قليل من الحظ في حين استطاع الاتحاد ترجمة الفرصتين اللتين أتيحتا لهم إلى أهداف.

وأوضح شيكابالا بالنسبة لمستقبله مع الرائد أن عليه العودة بعد ستة أشهر إلى ناديه السابق الزمالك ولكن في الأيام القادمة سوف نرى ماذا يحدث.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
العكايشي: الانضباط قادنا للفوز .. وشيكابالا: الأيام القادمة تحدد مصيري
سبق

أكد التونسي أحمد العكايشي لاعب فريق الاتحاد أن فوز فريقه على الرائد في ختام المرحلة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين لم يأتِ بسهولة.

وقال:" الحمدلله حالفنا التوفيق وحصدنا نقاط الفوز ومازال مشوار البطولة طويلاً وعلينا أن نبذل جهدًا أكبر وإن شاء الله القادم يكون خيرًا .

وأفاد: اللعب بثلاثة مهاجمين يمنحه المزيد من الأريحية على أرضية الملعب ولقد شاهد الجميع الانضباط التكتيكي الذي قدمناه وهو ما ساهم بتحقيق النقاط الثلاث.

من جانب آخر أكد "شيكابالا" مهاجم فريق الرائد أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الاتحاد، مؤكدًا أن أهداف منافسهم جاءت عكس مجريات اللعب.

وأضاف: وصلنا كثيرًا إلى مرمى عساف القرني حتى أكثر من نادي الاتحاد لكننا لم نستغل الفرص المتاحة حيث كنا نحتاج إلى قليل من الحظ في حين استطاع الاتحاد ترجمة الفرصتين اللتين أتيحتا لهم إلى أهداف.

وأوضح شيكابالا بالنسبة لمستقبله مع الرائد أن عليه العودة بعد ستة أشهر إلى ناديه السابق الزمالك ولكن في الأيام القادمة سوف نرى ماذا يحدث.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
12:04 AM
اخر تعديل
10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
12:08 AM

العكايشي: الانضباط قادنا للفوز .. وشيكابالا: الأيام القادمة تحدد مصيري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
64

أكد التونسي أحمد العكايشي لاعب فريق الاتحاد أن فوز فريقه على الرائد في ختام المرحلة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين لم يأتِ بسهولة.

وقال:" الحمدلله حالفنا التوفيق وحصدنا نقاط الفوز ومازال مشوار البطولة طويلاً وعلينا أن نبذل جهدًا أكبر وإن شاء الله القادم يكون خيرًا .

وأفاد: اللعب بثلاثة مهاجمين يمنحه المزيد من الأريحية على أرضية الملعب ولقد شاهد الجميع الانضباط التكتيكي الذي قدمناه وهو ما ساهم بتحقيق النقاط الثلاث.

من جانب آخر أكد "شيكابالا" مهاجم فريق الرائد أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الاتحاد، مؤكدًا أن أهداف منافسهم جاءت عكس مجريات اللعب.

وأضاف: وصلنا كثيرًا إلى مرمى عساف القرني حتى أكثر من نادي الاتحاد لكننا لم نستغل الفرص المتاحة حيث كنا نحتاج إلى قليل من الحظ في حين استطاع الاتحاد ترجمة الفرصتين اللتين أتيحتا لهم إلى أهداف.

وأوضح شيكابالا بالنسبة لمستقبله مع الرائد أن عليه العودة بعد ستة أشهر إلى ناديه السابق الزمالك ولكن في الأيام القادمة سوف نرى ماذا يحدث.

شارك برأيك
23
40

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
39,972
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
42,236
4.7 مليار ..

4.7 مليار ..

02 نوفمبر
18,654
93.8 مليار دولار ..

93.8 مليار دولار ..

29 أكتوبر
61,816

كاريكاتير

الصورة الكاملة

إنفوجرافيك

#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة
#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة

بروفايل

تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة
تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة