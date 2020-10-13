صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) أشخاص، مواطنَين ومقيمَين من الجنسية السودانية، في العقدَين الثالث والخامس من العمر؛ ثبت تورُّطهم بتحويل أموال مجهولة المصدر إلى خارج السعودية بطرق غير نظامية، وقد تم القبض عليهم خلال شروعهم بتحويل مبلغ (3.230.725) ثلاثة ملايين ومئتين وثلاثين ألفًا وسبعمئة وخمسة وعشرين ريالاً. كما أثبتت إجراءات الاستدلال الأولية ضلوع مواطن في العقد الرابع من العمر، استغل وظيفته بالقطاع الخاص في تسهيل تنفيذ عمليات التحويل، والتستر عليها، مقابل مبالغ مالية يتقاضاها.

شرطة الرياض: القبض على 4 أشخاص حوَّلوا أكثر من 3 ملايين ريال مجهولة المصدر إلى الخارج وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-13 صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) أشخاص، مواطنَين ومقيمَين من الجنسية السودانية، في العقدَين الثالث والخامس من العمر؛ ثبت تورُّطهم بتحويل أموال مجهولة المصدر إلى خارج السعودية بطرق غير نظامية، وقد تم القبض عليهم خلال شروعهم بتحويل مبلغ (3.230.725) ثلاثة ملايين ومئتين وثلاثين ألفًا وسبعمئة وخمسة وعشرين ريالاً. كما أثبتت إجراءات الاستدلال الأولية ضلوع مواطن في العقد الرابع من العمر، استغل وظيفته بالقطاع الخاص في تسهيل تنفيذ عمليات التحويل، والتستر عليها، مقابل مبالغ مالية يتقاضاها.

وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وفق نظام الإجراءات الجزائية.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442 09:09 PM

اخر تعديل 13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442 10:15 PM

شرطة الرياض: القبض على 4 أشخاص حوَّلوا أكثر من 3 ملايين ريال مجهولة المصدر إلى الخارج ثبت ضلوع مواطن في استغلال وظيفته بالقطاع الخاص لتسهيل التحويل والتستر عليه





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صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) أشخاص، مواطنَين ومقيمَين من الجنسية السودانية، في العقدَين الثالث والخامس من العمر؛ ثبت تورُّطهم بتحويل أموال مجهولة المصدر إلى خارج السعودية بطرق غير نظامية، وقد تم القبض عليهم خلال شروعهم بتحويل مبلغ (3.230.725) ثلاثة ملايين ومئتين وثلاثين ألفًا وسبعمئة وخمسة وعشرين ريالاً. كما أثبتت إجراءات الاستدلال الأولية ضلوع مواطن في العقد الرابع من العمر، استغل وظيفته بالقطاع الخاص في تسهيل تنفيذ عمليات التحويل، والتستر عليها، مقابل مبالغ مالية يتقاضاها.



وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وفق نظام الإجراءات الجزائية.