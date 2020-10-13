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شرطة الرياض: القبض على 4 أشخاص حوَّلوا أكثر من 3 ملايين ريال مجهولة المصدر إلى الخارج

ثبت ضلوع مواطن في استغلال وظيفته بالقطاع الخاص لتسهيل التحويل والتستر عليه

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) أشخاص، مواطنَين ومقيمَين من الجنسية السودانية، في العقدَين الثالث والخامس من العمر؛ ثبت تورُّطهم بتحويل أموال مجهولة المصدر إلى خارج السعودية بطرق غير نظامية، وقد تم القبض عليهم خلال شروعهم بتحويل مبلغ (3.230.725) ثلاثة ملايين ومئتين وثلاثين ألفًا وسبعمئة وخمسة وعشرين ريالاً. كما أثبتت إجراءات الاستدلال الأولية ضلوع مواطن في العقد الرابع من العمر، استغل وظيفته بالقطاع الخاص في تسهيل تنفيذ عمليات التحويل، والتستر عليها، مقابل مبالغ مالية يتقاضاها.


وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وفق نظام الإجراءات الجزائية.

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شرطة الرياض: القبض على 4 أشخاص حوَّلوا أكثر من 3 ملايين ريال مجهولة المصدر إلى الخارج
سبق

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) أشخاص، مواطنَين ومقيمَين من الجنسية السودانية، في العقدَين الثالث والخامس من العمر؛ ثبت تورُّطهم بتحويل أموال مجهولة المصدر إلى خارج السعودية بطرق غير نظامية، وقد تم القبض عليهم خلال شروعهم بتحويل مبلغ (3.230.725) ثلاثة ملايين ومئتين وثلاثين ألفًا وسبعمئة وخمسة وعشرين ريالاً. كما أثبتت إجراءات الاستدلال الأولية ضلوع مواطن في العقد الرابع من العمر، استغل وظيفته بالقطاع الخاص في تسهيل تنفيذ عمليات التحويل، والتستر عليها، مقابل مبالغ مالية يتقاضاها.


وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وفق نظام الإجراءات الجزائية.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
09:09 PM
اخر تعديل
13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
10:15 PM

شرطة الرياض: القبض على 4 أشخاص حوَّلوا أكثر من 3 ملايين ريال مجهولة المصدر إلى الخارج

ثبت ضلوع مواطن في استغلال وظيفته بالقطاع الخاص لتسهيل التحويل والتستر عليه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
3,011

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) أشخاص، مواطنَين ومقيمَين من الجنسية السودانية، في العقدَين الثالث والخامس من العمر؛ ثبت تورُّطهم بتحويل أموال مجهولة المصدر إلى خارج السعودية بطرق غير نظامية، وقد تم القبض عليهم خلال شروعهم بتحويل مبلغ (3.230.725) ثلاثة ملايين ومئتين وثلاثين ألفًا وسبعمئة وخمسة وعشرين ريالاً. كما أثبتت إجراءات الاستدلال الأولية ضلوع مواطن في العقد الرابع من العمر، استغل وظيفته بالقطاع الخاص في تسهيل تنفيذ عمليات التحويل، والتستر عليها، مقابل مبالغ مالية يتقاضاها.


وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وفق نظام الإجراءات الجزائية.

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