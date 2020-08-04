النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أكسفورد إكونوميكس": الليرة التركية مقبلة على أكبر انهيار في تاريخها

بسبب تخبطات "أردوغان" سياسيًّا واقتصاديًّا.. والريال القطري لا ينقذها

أكدت مؤسسة «أكسفورد إكونوميكس» للاقتصادات أن تركيا تعيش أزمة كبيرة فيما يتعلق بسعر الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، مشيرة إلى أن تلك الأزمة تتجاوز أزمة تركيا في عام 2018.

وحسب ما ذكرته صحيفة «يني تشاغ» التركية، أعدت شركة «أكسفورد إكونوميكس» للاقتصادات تقريرًا بشأن تركيا، مشيرة إلى أن الأخيرة تعيش أزمة كبيرة فيما يتعلق بسعر صرف العملة، وأن تلك الأزمة تتجاوز أزمتها في عام 2018.

وأضافت الصحيفة بأن المسؤولين الذين حاولوا منع انخفاض سعر صرف الليرة التركية لم يتركوا أي خيار لزيادة الفائدة.

وسلط التقرير الضوء على مخاطر اقتراض البنك المركزي التركي، مشيرًا إلى أن هذا سيتسبب في أزمة لليرة التركية التي تحاول الصمود أمام سعر صرف الدولار.

وذكر محللون اقتصاديون أن انهيار الليرة التركية جاء بسبب تخبطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سياسيًّا واقتصاديًّا، وإقحام بلده في دهاليز مظلمة، لا يستطيع الخروج منها. كما أكدوا أن الريال القطري لم يتمكن من إنقاذها هذه المرة بسبب الظروف الاقتصادية المتردية التي تعيشها الدوحة حاليًا من جراء أزمة كورونا العالمية.

يُذكر أن أسواق العملات في تركيا تشهد تقلبات جنونية في أسعار اليورو أمام الليرة التركية، وذلك في ظل التوترات التي تشهدها تركيا في سوق صرف العملات.

الرئيس التركي

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"أكسفورد إكونوميكس": الليرة التركية مقبلة على أكبر انهيار في تاريخها
سبق

أكدت مؤسسة «أكسفورد إكونوميكس» للاقتصادات أن تركيا تعيش أزمة كبيرة فيما يتعلق بسعر الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، مشيرة إلى أن تلك الأزمة تتجاوز أزمة تركيا في عام 2018.

وحسب ما ذكرته صحيفة «يني تشاغ» التركية، أعدت شركة «أكسفورد إكونوميكس» للاقتصادات تقريرًا بشأن تركيا، مشيرة إلى أن الأخيرة تعيش أزمة كبيرة فيما يتعلق بسعر صرف العملة، وأن تلك الأزمة تتجاوز أزمتها في عام 2018.

وأضافت الصحيفة بأن المسؤولين الذين حاولوا منع انخفاض سعر صرف الليرة التركية لم يتركوا أي خيار لزيادة الفائدة.

وسلط التقرير الضوء على مخاطر اقتراض البنك المركزي التركي، مشيرًا إلى أن هذا سيتسبب في أزمة لليرة التركية التي تحاول الصمود أمام سعر صرف الدولار.

وذكر محللون اقتصاديون أن انهيار الليرة التركية جاء بسبب تخبطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سياسيًّا واقتصاديًّا، وإقحام بلده في دهاليز مظلمة، لا يستطيع الخروج منها. كما أكدوا أن الريال القطري لم يتمكن من إنقاذها هذه المرة بسبب الظروف الاقتصادية المتردية التي تعيشها الدوحة حاليًا من جراء أزمة كورونا العالمية.

يُذكر أن أسواق العملات في تركيا تشهد تقلبات جنونية في أسعار اليورو أمام الليرة التركية، وذلك في ظل التوترات التي تشهدها تركيا في سوق صرف العملات.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
02:00 AM

"أكسفورد إكونوميكس": الليرة التركية مقبلة على أكبر انهيار في تاريخها

بسبب تخبطات "أردوغان" سياسيًّا واقتصاديًّا.. والريال القطري لا ينقذها

A A A
حامد العلي - الرياض
1
577

أكدت مؤسسة «أكسفورد إكونوميكس» للاقتصادات أن تركيا تعيش أزمة كبيرة فيما يتعلق بسعر الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، مشيرة إلى أن تلك الأزمة تتجاوز أزمة تركيا في عام 2018.

وحسب ما ذكرته صحيفة «يني تشاغ» التركية، أعدت شركة «أكسفورد إكونوميكس» للاقتصادات تقريرًا بشأن تركيا، مشيرة إلى أن الأخيرة تعيش أزمة كبيرة فيما يتعلق بسعر صرف العملة، وأن تلك الأزمة تتجاوز أزمتها في عام 2018.

وأضافت الصحيفة بأن المسؤولين الذين حاولوا منع انخفاض سعر صرف الليرة التركية لم يتركوا أي خيار لزيادة الفائدة.

وسلط التقرير الضوء على مخاطر اقتراض البنك المركزي التركي، مشيرًا إلى أن هذا سيتسبب في أزمة لليرة التركية التي تحاول الصمود أمام سعر صرف الدولار.

وذكر محللون اقتصاديون أن انهيار الليرة التركية جاء بسبب تخبطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سياسيًّا واقتصاديًّا، وإقحام بلده في دهاليز مظلمة، لا يستطيع الخروج منها. كما أكدوا أن الريال القطري لم يتمكن من إنقاذها هذه المرة بسبب الظروف الاقتصادية المتردية التي تعيشها الدوحة حاليًا من جراء أزمة كورونا العالمية.

يُذكر أن أسواق العملات في تركيا تشهد تقلبات جنونية في أسعار اليورو أمام الليرة التركية، وذلك في ظل التوترات التي تشهدها تركيا في سوق صرف العملات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,641
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,128
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,855
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,375

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة