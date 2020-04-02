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"الصحة" تعلن تسجيل 165 إصابة جديدة بـ"كورونا".. وإجمالي المتعافين يرتفع لـ328 حالة

"كورونا" القادم من إيران.. الحوثيون ينقلون الفيروس للشعب اليمني

الأسلحة المهربة تنذر بكارثة صحية تشمل مناطق سيطرة الميليشيات

تواصل العناصر الحوثية تلقي التدريبات العسكرية والفكرية الطائفية في إيران، بالتزامن مع ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا هناك، مما يزيد من مخاوف اليمنيين إزاء انتقال الفيروس إلى اليمن بشكل كبير مما سيشكل مخاطر كبيرة على المدنيين.

وأكد يمنيون أن الحوثيين العائدين من إيران سينقلون المرض في ظل تفشي الوباء داخل إيران، موضحين أن مخاوف العدوى لاتتعلق فقط بالأشخاص والخبراء الإيرانيين واللبنانيين، وإنما تتعدى ذلك إلى الأسلحة القادمة من إيران لمليشيات الحوثي، إذ يتوقع أنها تحمل فيروسات قد يصاب بها الحوثيون وتنتقل للمدنيين في اليمن داخل مناطق سيطرة الذراع الإيراني.

ولم تتوقف المليشيات الحوثية عن السفر إلى إيران واستقبال الخبراء والأسلحة حتى بعدما أعلنت إيران أن الوباء سيستمر حتى نهاية العام، وكذلك مع إعلان الأرقام الكبيرة من الإصابات والوفيات.

وشددت الحكومة الشرعية في اليمن على ضرورة أن يتفادى المواطنون السفر إلى إيران تحت أي ظرف بسبب تفشي فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد مليشيات الحوثي

الرئيسية/ أخبار العالم

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"كورونا" القادم من إيران.. الحوثيون ينقلون الفيروس للشعب اليمني
سبق

تواصل العناصر الحوثية تلقي التدريبات العسكرية والفكرية الطائفية في إيران، بالتزامن مع ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا هناك، مما يزيد من مخاوف اليمنيين إزاء انتقال الفيروس إلى اليمن بشكل كبير مما سيشكل مخاطر كبيرة على المدنيين.

وأكد يمنيون أن الحوثيين العائدين من إيران سينقلون المرض في ظل تفشي الوباء داخل إيران، موضحين أن مخاوف العدوى لاتتعلق فقط بالأشخاص والخبراء الإيرانيين واللبنانيين، وإنما تتعدى ذلك إلى الأسلحة القادمة من إيران لمليشيات الحوثي، إذ يتوقع أنها تحمل فيروسات قد يصاب بها الحوثيون وتنتقل للمدنيين في اليمن داخل مناطق سيطرة الذراع الإيراني.

ولم تتوقف المليشيات الحوثية عن السفر إلى إيران واستقبال الخبراء والأسلحة حتى بعدما أعلنت إيران أن الوباء سيستمر حتى نهاية العام، وكذلك مع إعلان الأرقام الكبيرة من الإصابات والوفيات.

وشددت الحكومة الشرعية في اليمن على ضرورة أن يتفادى المواطنون السفر إلى إيران تحت أي ظرف بسبب تفشي فيروس كورونا.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
05:00 PM
اخر تعديل
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
05:47 PM

"كورونا" القادم من إيران.. الحوثيون ينقلون الفيروس للشعب اليمني

الأسلحة المهربة تنذر بكارثة صحية تشمل مناطق سيطرة الميليشيات

A A A
محمد المواسي - الرياض
3
5,475

تواصل العناصر الحوثية تلقي التدريبات العسكرية والفكرية الطائفية في إيران، بالتزامن مع ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا هناك، مما يزيد من مخاوف اليمنيين إزاء انتقال الفيروس إلى اليمن بشكل كبير مما سيشكل مخاطر كبيرة على المدنيين.

وأكد يمنيون أن الحوثيين العائدين من إيران سينقلون المرض في ظل تفشي الوباء داخل إيران، موضحين أن مخاوف العدوى لاتتعلق فقط بالأشخاص والخبراء الإيرانيين واللبنانيين، وإنما تتعدى ذلك إلى الأسلحة القادمة من إيران لمليشيات الحوثي، إذ يتوقع أنها تحمل فيروسات قد يصاب بها الحوثيون وتنتقل للمدنيين في اليمن داخل مناطق سيطرة الذراع الإيراني.

ولم تتوقف المليشيات الحوثية عن السفر إلى إيران واستقبال الخبراء والأسلحة حتى بعدما أعلنت إيران أن الوباء سيستمر حتى نهاية العام، وكذلك مع إعلان الأرقام الكبيرة من الإصابات والوفيات.

وشددت الحكومة الشرعية في اليمن على ضرورة أن يتفادى المواطنون السفر إلى إيران تحت أي ظرف بسبب تفشي فيروس كورونا.

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