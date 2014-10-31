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مواطنون يطالبون بنقل "سوق الجمعة" بالخرمة إلى موقعه القديم وتطويره

المشاريع التجارية المنفذة عليه الآن جعلت المهتمين لا يجدون مكاناً لعرض منتجاتهم

طالب عدد من المزارعين والمواطنين بمحافظة الخرمة، بنقل "سوق الجمعة" من موقعه الحالي بجوار جامع النزهة إلى السوق القديم، والعمل على إعادة تنظيمه وتطويره.

وقال لـ"سبق" المواطن مرزوق الدوسري: "موقع سوق الجمعة الحالي بالخرمة تُنفذ عليه الآن مشاريع مولات وأسواق تجارية حديثة؛ جعلت المهتمين بالسوق لا يجدون مكاناً لعرض منتجاتهم الزراعية والحيوانية".

وأضاف: "نطالب بتطوير السوق ونقله إلى السوق القديم، وتخصيص محلات جديدة للمواطنين المهتمين بتربية الطيور وبيعها، ونحن بدورنا مستعدون لتنفيذ جميع الشروط المطلوبة".

وذكر المواطن "مبارك عايش السبيعي" أن المزارعين بمحافظة الخرمة يحتاجون إلى بسطات تحتوي على مظلات في يوم الجمعة للسوق؛ تكون أكثر تنظيماً تساعد المزارع السعودي لعرض منتجاته الزراعية بكل سهولة وللقضاء على العشوائية بالسوق، وخاصة من العمالة الأجنبية.

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مواطنون يطالبون بنقل "سوق الجمعة" بالخرمة إلى موقعه القديم وتطويره
سبق

طالب عدد من المزارعين والمواطنين بمحافظة الخرمة، بنقل "سوق الجمعة" من موقعه الحالي بجوار جامع النزهة إلى السوق القديم، والعمل على إعادة تنظيمه وتطويره.

وقال لـ"سبق" المواطن مرزوق الدوسري: "موقع سوق الجمعة الحالي بالخرمة تُنفذ عليه الآن مشاريع مولات وأسواق تجارية حديثة؛ جعلت المهتمين بالسوق لا يجدون مكاناً لعرض منتجاتهم الزراعية والحيوانية".

وأضاف: "نطالب بتطوير السوق ونقله إلى السوق القديم، وتخصيص محلات جديدة للمواطنين المهتمين بتربية الطيور وبيعها، ونحن بدورنا مستعدون لتنفيذ جميع الشروط المطلوبة".

وذكر المواطن "مبارك عايش السبيعي" أن المزارعين بمحافظة الخرمة يحتاجون إلى بسطات تحتوي على مظلات في يوم الجمعة للسوق؛ تكون أكثر تنظيماً تساعد المزارع السعودي لعرض منتجاته الزراعية بكل سهولة وللقضاء على العشوائية بالسوق، وخاصة من العمالة الأجنبية.

31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442
07:08 PM

مواطنون يطالبون بنقل "سوق الجمعة" بالخرمة إلى موقعه القديم وتطويره

المشاريع التجارية المنفذة عليه الآن جعلت المهتمين لا يجدون مكاناً لعرض منتجاتهم

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محمد الزامل - الخرمة
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طالب عدد من المزارعين والمواطنين بمحافظة الخرمة، بنقل "سوق الجمعة" من موقعه الحالي بجوار جامع النزهة إلى السوق القديم، والعمل على إعادة تنظيمه وتطويره.

وقال لـ"سبق" المواطن مرزوق الدوسري: "موقع سوق الجمعة الحالي بالخرمة تُنفذ عليه الآن مشاريع مولات وأسواق تجارية حديثة؛ جعلت المهتمين بالسوق لا يجدون مكاناً لعرض منتجاتهم الزراعية والحيوانية".

وأضاف: "نطالب بتطوير السوق ونقله إلى السوق القديم، وتخصيص محلات جديدة للمواطنين المهتمين بتربية الطيور وبيعها، ونحن بدورنا مستعدون لتنفيذ جميع الشروط المطلوبة".

وذكر المواطن "مبارك عايش السبيعي" أن المزارعين بمحافظة الخرمة يحتاجون إلى بسطات تحتوي على مظلات في يوم الجمعة للسوق؛ تكون أكثر تنظيماً تساعد المزارع السعودي لعرض منتجاته الزراعية بكل سهولة وللقضاء على العشوائية بالسوق، وخاصة من العمالة الأجنبية.

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