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"الميموني" يشهد احتفال "فرع العمل" باليوم العالمي للمُسنين في الطائف

أكد اهتمام القيادة الرشيدة بالمناسبة وكرّم الجهات المشاركة والداعمة لها

رعى محافظ الطائف، سعد بن مقبل الميموني، وبحضور كبار السن من أهالي المحافظة حفلهم بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، الذي أقامه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة الطائف بحديقة الردف، وذلك بحضور مديري الدوائر الحكومية ورجال الأعمال والإعلاميين.

وشاهد محافظ الطائف المعارض المصاحبة والمشاركة باليوم العالمي واستمع إلى شرح مفصل عما تتضمنه هذه المعارض، بعدها كرّم كبار المسنين الذين يحظون برعاية دار الرعاية الاجتماعية، كما كرّم الجهات المشاركة والداعمة لهذه المناسبة.

من جانب آخر، عبّر محافظ الطائف عن اعتزازه بحضور هذه المناسبة الغالية والتي تحظى باهتمام القيادة الرشيدة وخصوصًا هذه الفئة التي نسعد بالمشاركة معهم وتقديم كل الدعم الممكن لاحتياجاتهم.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله أحمد آل طاوي، أن اليوم العالمي للمسنين مناسبة مهمة وغالية على قلوبنا ونحرص بفرع الوزارة على الاحتفال بها، هادفين بذلك إلى رفع مستوى الوعي بحقوق المسنين وتسليط الضوء على هذه الفئة وعلى ما تقدمه الوزارة من خدمات ورعاية واهتمام تحت ظل الدعم الكبير واللا محدود من قِبل الدولة.

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"الميموني" يشهد احتفال "فرع العمل" باليوم العالمي للمُسنين في الطائف
سبق

رعى محافظ الطائف، سعد بن مقبل الميموني، وبحضور كبار السن من أهالي المحافظة حفلهم بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، الذي أقامه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة الطائف بحديقة الردف، وذلك بحضور مديري الدوائر الحكومية ورجال الأعمال والإعلاميين.

وشاهد محافظ الطائف المعارض المصاحبة والمشاركة باليوم العالمي واستمع إلى شرح مفصل عما تتضمنه هذه المعارض، بعدها كرّم كبار المسنين الذين يحظون برعاية دار الرعاية الاجتماعية، كما كرّم الجهات المشاركة والداعمة لهذه المناسبة.

من جانب آخر، عبّر محافظ الطائف عن اعتزازه بحضور هذه المناسبة الغالية والتي تحظى باهتمام القيادة الرشيدة وخصوصًا هذه الفئة التي نسعد بالمشاركة معهم وتقديم كل الدعم الممكن لاحتياجاتهم.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله أحمد آل طاوي، أن اليوم العالمي للمسنين مناسبة مهمة وغالية على قلوبنا ونحرص بفرع الوزارة على الاحتفال بها، هادفين بذلك إلى رفع مستوى الوعي بحقوق المسنين وتسليط الضوء على هذه الفئة وعلى ما تقدمه الوزارة من خدمات ورعاية واهتمام تحت ظل الدعم الكبير واللا محدود من قِبل الدولة.

04 أكتوبر 2019 - 5 صفر 1441
12:26 AM

"الميموني" يشهد احتفال "فرع العمل" باليوم العالمي للمُسنين في الطائف

أكد اهتمام القيادة الرشيدة بالمناسبة وكرّم الجهات المشاركة والداعمة لها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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رعى محافظ الطائف، سعد بن مقبل الميموني، وبحضور كبار السن من أهالي المحافظة حفلهم بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، الذي أقامه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة الطائف بحديقة الردف، وذلك بحضور مديري الدوائر الحكومية ورجال الأعمال والإعلاميين.

وشاهد محافظ الطائف المعارض المصاحبة والمشاركة باليوم العالمي واستمع إلى شرح مفصل عما تتضمنه هذه المعارض، بعدها كرّم كبار المسنين الذين يحظون برعاية دار الرعاية الاجتماعية، كما كرّم الجهات المشاركة والداعمة لهذه المناسبة.

من جانب آخر، عبّر محافظ الطائف عن اعتزازه بحضور هذه المناسبة الغالية والتي تحظى باهتمام القيادة الرشيدة وخصوصًا هذه الفئة التي نسعد بالمشاركة معهم وتقديم كل الدعم الممكن لاحتياجاتهم.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله أحمد آل طاوي، أن اليوم العالمي للمسنين مناسبة مهمة وغالية على قلوبنا ونحرص بفرع الوزارة على الاحتفال بها، هادفين بذلك إلى رفع مستوى الوعي بحقوق المسنين وتسليط الضوء على هذه الفئة وعلى ما تقدمه الوزارة من خدمات ورعاية واهتمام تحت ظل الدعم الكبير واللا محدود من قِبل الدولة.

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