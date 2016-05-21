90 شابًا وفتاة يقودون "مسك تاريخية جدة" للنجاح

"رشاد" يؤكد تمتعهم بالخبرات الكافية لإدارة الحشود

نجح 90 شابًا وفتاة في تنفيذ كافة مهام التنظيم لإنجاح فعاليات "مسك تاريخية جدة"، التي انتهت أمس بعدما استمرت على مدى أسبوع كامل، إذ أثبتوا قدراتهم في تنظيم دخول الزوار وخروجهم من الموقع بسلاسة.

ولم تقتصر مهام هؤلاء الشباب والفتيات على التنظيم الداخلي فحسب، وإنما تواجدوا خارج الموقع لتنظيم حركة سيارات الزوار وحتى مساعدتهم في عبور الشوارع وسط كثافة مرورية عالية.

وتميزت الفعاليات بتخصيص أساور للأطفال تحمل أسماء أولياء أمورهم وأرقام هواتفهم، يتم تسجيلها عبر فريق التنظيم وطباعتها على تلك الأساور حتى يسهل العثور على أي طفل مفقود عند ذويه.

وقال قائد فريق التنظيم عبدالرحمن رشاد، إن دورهم يبدأ من بداية وصول سيارات الزوار إلى الموقع، مروراً بدخولهم من بوابة تاريخية جدة وانتهاءً بتوديعهم عند بوابة الخروج.

وأضاف: فريق التنظيم الداخلي يبدأ بالترحيب وتوزيع مطويات مسار الفعاليات على الزوار، ثم توجيه الزائر لمسارات الدخول والخروج، والتعامل السريع مع أي زحام قد يعطل حركتهم داخل "مسك تاريخية جدة".

وأردف: الفريق التنظيمي منتسب لدى "مسك الخيرية" منذ ست سنوات، ويشارك بأعضائه وعضواته في كافة المناسبات والفعاليات، ما أكسبهم الخبرات الكافية لإدارة الحشود.

وتابع: نبدأ بالتجهيز قبل الفعالية بأسبوع، مع عقد اجتماع تنظيمي قبيل انطلاقها بيوم، لنتواجد بعد ذلك في الموقع قبل فتح الأبواب للزوار بساعة للتوزيع المواقع بشكل منظم.

وقال "رشاد": مثل تلك الفعاليات تشهد تنوعاً مستمراً في الزوار، وهو ما يكسبهم مهارات جديدة لآلية التعامل مع الحشود، ونؤكد امتلاك فريق الإشراف على المواقع للخبرات في خطط الإخلاء و إخماد الحرائق، لاسيما أنهم يحملون شهادات تدريبية بذلك.