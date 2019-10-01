ترقية العميد القرني لرتبة "لواء ركن"

صدر الأمر السامي الكريم بالموافقة على ترقية العميد الركن منصور بن عبدالله عالي القرني، قائد مجموعة لواء الملك فهد السادسة، لرتبة "لواء ركن". وأكد "القرني" أن هذه الترقية تعتبر حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

من جهته، عبّر اللواء "القرني" عن عظيم شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية التي مُنحت له.



وتهنئ "سبق" اللواء القرني متمنية له دوام التوفيق.