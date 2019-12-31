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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8389.23 نقطة

بتداولات تجاوزت 3.9 مليار ريال لأكثر من 150 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 44.22 نقطة ليقفل عند مستوى 8389.23 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 150 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 160 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 97 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 84 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكثيري، والشرقية للتنمية، والكابلات السعودية، والأسماك، وأنابيب السعودية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات متلايف إيه أي جي العربي، وأنعام القابضة، وعناية، واتحاد الخليج، والخبير ريت فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و3.88%.

وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والإنماء، واللجين، وأنعام القابضة، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، واللجين، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعاً 273.53 نقطة ليقفل عند مستوى 7179.16 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 10 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 ألف سهم تقاسمتها 824 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8389.23 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 44.22 نقطة ليقفل عند مستوى 8389.23 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 150 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 160 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 97 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 84 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكثيري، والشرقية للتنمية، والكابلات السعودية، والأسماك، وأنابيب السعودية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات متلايف إيه أي جي العربي، وأنعام القابضة، وعناية، واتحاد الخليج، والخبير ريت فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و3.88%.

وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والإنماء، واللجين، وأنعام القابضة، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، واللجين، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعاً 273.53 نقطة ليقفل عند مستوى 7179.16 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 10 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 ألف سهم تقاسمتها 824 صفقة.

31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441
04:08 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8389.23 نقطة

بتداولات تجاوزت 3.9 مليار ريال لأكثر من 150 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 44.22 نقطة ليقفل عند مستوى 8389.23 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 150 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 160 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 97 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 84 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكثيري، والشرقية للتنمية، والكابلات السعودية، والأسماك، وأنابيب السعودية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات متلايف إيه أي جي العربي، وأنعام القابضة، وعناية، واتحاد الخليج، والخبير ريت فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و3.88%.

وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والإنماء، واللجين، وأنعام القابضة، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، واللجين، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعاً 273.53 نقطة ليقفل عند مستوى 7179.16 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 10 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 ألف سهم تقاسمتها 824 صفقة.

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