"تعليم سراة عبيدة" يطلق مشروع "نواتج" تزامناً مع تطوير لائحة تقويم الطالب

يهدف لمناقشة دورية كل 4 أسابيع للنواتج التعليمية لدى الطلاب والطالبات

أطلقت إدارة تعليم محافظة سراة عبيدة مشروع "نواتج" التطويري بالتزامن مع قرار وزارة التعليم المتضمن تطوير لائحة تقويم الطالب، حيث يهدف المشروع إلى مناقشة دورية كل أربعة أسابيع لتلك النواتج التعليمية لدى الطلاب والطالبات.

وفي التفاصيل، أقيم المشروع بمشاركة خبراء وأكاديميين من جامعات متخصصة ومشرفين ومشرفات وقادة وقائدات مدارس لتحسين نواتج التعلم وفق مؤشرات ومحاكاة مقننة.

وفي هذا الصدد، أكد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي، أنه ومنذ مباشرة مهام عمله مديراً للتعليم بالمحافظة كانت ولازالت نواتج التعلم هي الهاجس الرئيس الذي يسعى لتطويرها وتحسينها وفق خطط مدروسة تتم مراجعتها وتطويرها بشكل دوري.

وقال "العلكمي": إن فكرة المشروع انطلقت بعد جلسات ونقاشات مطولة خلُصت إلى اعتماده بهذا الشكل الذي سيعزز مبدأ مهم وهو تبادل الخبرات بين مجموعة من الخبراء من بينهم المعلمون والمعلمات وتوجيه الجهود للميدان التعليمي لتحسين نواتج التعلم وعمل التغذية الراجعة اللازمة وفق نتائج المشروع التي ستظهر بين فترة وأخرى بعد تطبيقه.