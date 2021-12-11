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مركز النخيل يشارك في أعمال البعثة التجارية السعودية إلى أمريكا

صادرات المملكة من التمور تصل إلى أكثر من 107 دول حول العالم

شارك المركز الوطني للنخيل والتمور ضمن أعمال البعثة التجارية السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تنظمها هيئة تنمية الصادرات السعودية في نيويورك، بالتعاون مع مجلس الأعمال السعودي الأمريكي.

وحرص فريق المركز على تقديم أهم المعلومات بشأن التمور والإنتاج في المملكة العربية السعودية، إلى جانب التعريف بدور المركز وبرامجه التي تسعى من خلالها إلى تفعيل الشراكة المحلية والعالمية في تسويق منتج التمور والعمل على رفع مستوى الإنتاج، إلى جانب المشاركة وإقامة المعارض وتفعيل الشراكة بين الدول المنتجة والأسواق العالمية.

ويشارك في أعمال البعثة 15 شركة سعودية من قطاعات مواد البناء والمواد الغذائية والطاقة المتجددة، بهدف البحث عن آفاق جديدة للتعاون مع الشركات الأمريكية، وتتضمن البعثة التجارية السعودية الأمريكية اجتماعات مطابقة الأعمال للشركات السعودية لربطهم بالمشترين المحتملين في السوق الأمريكية بما يدعم وصول أفضل للمنتجات الوطنية إلى السوق الأمريكية.

يذكر أن صادرات المملكة العربية السعودية من التمور تصل إلى أكثر من 107 دول حول العالم، وتمثل نسبة المنتجات التحويلية 24% منها.

وقاد حرص المملكة على الريادة في مجال التمور عالمياً لتأسيس المجلس الدولي للتمور الذي يهتم بالنطاق الدولي، إضافة إلى إقامة المؤتمر العالمي للتمور الذي يهدف إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار في القطاع وتعزيز التبادل التجاري والمعرفي من خلال معرض للتمور ومشتقاتها والدراسات والأبحاث التي تميز التمور السعودية، وتشارك الخبرات والمعرفة بجميع ما يتعلق في زراعة وإنتاج النخيل والتمور، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في القطاع من خلال تقديم أكثر من 19 دراسة جدوى للفرص الاستثمارية في الصناعات التحويلية، ومراكز خدمة ما قبل الحصاد وبعده، إضافة إلى دعم الابتكار في صناعة التمور من خلال عديد من المسابقات وإقامة هاكثون التمور.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز النخيل يشارك في أعمال البعثة التجارية السعودية إلى أمريكا
سبق

شارك المركز الوطني للنخيل والتمور ضمن أعمال البعثة التجارية السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تنظمها هيئة تنمية الصادرات السعودية في نيويورك، بالتعاون مع مجلس الأعمال السعودي الأمريكي.

وحرص فريق المركز على تقديم أهم المعلومات بشأن التمور والإنتاج في المملكة العربية السعودية، إلى جانب التعريف بدور المركز وبرامجه التي تسعى من خلالها إلى تفعيل الشراكة المحلية والعالمية في تسويق منتج التمور والعمل على رفع مستوى الإنتاج، إلى جانب المشاركة وإقامة المعارض وتفعيل الشراكة بين الدول المنتجة والأسواق العالمية.

ويشارك في أعمال البعثة 15 شركة سعودية من قطاعات مواد البناء والمواد الغذائية والطاقة المتجددة، بهدف البحث عن آفاق جديدة للتعاون مع الشركات الأمريكية، وتتضمن البعثة التجارية السعودية الأمريكية اجتماعات مطابقة الأعمال للشركات السعودية لربطهم بالمشترين المحتملين في السوق الأمريكية بما يدعم وصول أفضل للمنتجات الوطنية إلى السوق الأمريكية.

يذكر أن صادرات المملكة العربية السعودية من التمور تصل إلى أكثر من 107 دول حول العالم، وتمثل نسبة المنتجات التحويلية 24% منها.

وقاد حرص المملكة على الريادة في مجال التمور عالمياً لتأسيس المجلس الدولي للتمور الذي يهتم بالنطاق الدولي، إضافة إلى إقامة المؤتمر العالمي للتمور الذي يهدف إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار في القطاع وتعزيز التبادل التجاري والمعرفي من خلال معرض للتمور ومشتقاتها والدراسات والأبحاث التي تميز التمور السعودية، وتشارك الخبرات والمعرفة بجميع ما يتعلق في زراعة وإنتاج النخيل والتمور، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في القطاع من خلال تقديم أكثر من 19 دراسة جدوى للفرص الاستثمارية في الصناعات التحويلية، ومراكز خدمة ما قبل الحصاد وبعده، إضافة إلى دعم الابتكار في صناعة التمور من خلال عديد من المسابقات وإقامة هاكثون التمور.

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
12:41 PM

مركز النخيل يشارك في أعمال البعثة التجارية السعودية إلى أمريكا

صادرات المملكة من التمور تصل إلى أكثر من 107 دول حول العالم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شارك المركز الوطني للنخيل والتمور ضمن أعمال البعثة التجارية السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تنظمها هيئة تنمية الصادرات السعودية في نيويورك، بالتعاون مع مجلس الأعمال السعودي الأمريكي.

وحرص فريق المركز على تقديم أهم المعلومات بشأن التمور والإنتاج في المملكة العربية السعودية، إلى جانب التعريف بدور المركز وبرامجه التي تسعى من خلالها إلى تفعيل الشراكة المحلية والعالمية في تسويق منتج التمور والعمل على رفع مستوى الإنتاج، إلى جانب المشاركة وإقامة المعارض وتفعيل الشراكة بين الدول المنتجة والأسواق العالمية.

ويشارك في أعمال البعثة 15 شركة سعودية من قطاعات مواد البناء والمواد الغذائية والطاقة المتجددة، بهدف البحث عن آفاق جديدة للتعاون مع الشركات الأمريكية، وتتضمن البعثة التجارية السعودية الأمريكية اجتماعات مطابقة الأعمال للشركات السعودية لربطهم بالمشترين المحتملين في السوق الأمريكية بما يدعم وصول أفضل للمنتجات الوطنية إلى السوق الأمريكية.

يذكر أن صادرات المملكة العربية السعودية من التمور تصل إلى أكثر من 107 دول حول العالم، وتمثل نسبة المنتجات التحويلية 24% منها.

وقاد حرص المملكة على الريادة في مجال التمور عالمياً لتأسيس المجلس الدولي للتمور الذي يهتم بالنطاق الدولي، إضافة إلى إقامة المؤتمر العالمي للتمور الذي يهدف إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار في القطاع وتعزيز التبادل التجاري والمعرفي من خلال معرض للتمور ومشتقاتها والدراسات والأبحاث التي تميز التمور السعودية، وتشارك الخبرات والمعرفة بجميع ما يتعلق في زراعة وإنتاج النخيل والتمور، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في القطاع من خلال تقديم أكثر من 19 دراسة جدوى للفرص الاستثمارية في الصناعات التحويلية، ومراكز خدمة ما قبل الحصاد وبعده، إضافة إلى دعم الابتكار في صناعة التمور من خلال عديد من المسابقات وإقامة هاكثون التمور.

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