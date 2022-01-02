السديس يؤكّد ضرورة رفع التجهيزات كافة لمواكبة أي تقلبات قد تحدث في الطقس

وجّه ببذل مزيدٍ من الجهود التوعوية والخدمية حفاظاً على صحة قاصدي الحرمين وسلامتهم

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ وكالات وإدارات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كافة، ببذل مزيدٍ من الجهود التوعوية والخدمية حفاظاً على صحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين خلال الحالات المطرية التي تشهدها المملكة العربية السعودية.

وأكّد ضرورة رفع التجهيزات كافة لمواكبة أي تقلباتٍ قد تحدث في الطقس وتسخير الطاقات البشرية والآلية كافة في سبيل إيجاد بيئة خدمية آمنة ومتكاملة تضمن تأدية قاصدي الحرمين الشريفين مناسكهم بكل يسر وسهولة، منوّهاً إلى أهمية تفعيل الخطط والبرامج والمبادرات التي وضعتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للتعامل الفوري مع تحذيرات الأحوال الجوية، والتعامل مع حالات الطوارئ، بالتعاون المشترك مع جميع الجهات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.