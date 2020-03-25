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ضيف الصف .. "سلطان بن سلمان" يعود إلى مقاعد الدراسة ويسترجع ذكريات الطفولة

أجواء ضاحكة وتحديات ومنافسات وجلسة ود لأول سعودي يصعد للفضاء

يعود الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، إلى مقاعد الدراسة؛ ليسترجع ذكريات الطفولة، ويتحدث بعفوية مع الأطفال، خلال برنامج "ضيف الصف" الذي يعرض يوم السبت المقبل على MBC1.

ويفاجئ الأطفال ضيفهم بأسئلة عن العائلة والصحة والدراسة، ويجمعون بين الأجواء المضحكة والمؤثرة، حيث يفتح الضيف قلبه متحدثاً عن مرض عاناه سنة كاملة في صغره، ويكشف عمّن كان الأقرب إليه وعن تأثير وفاة أشخاص عزيزين على قلبه، وعمّا تغيّر في حياته بعدما أصبح والده الملك سلمان ملكاً.

ويتحدّث الأمير سلطان بن سلمان؛ أيضاً عن دراسته وعن شعوره عند اختياره أوّل رائد فضاء سعودي يصعد إلى الفضاء، وكذلك عن اهتمامه بالسياحة والتراث في المملكة، إلى غيرها من الأسئلة والألعاب والتحديات.

يُذكر أن برنامج "ضيف الصف" على MBC1، يُعرض كل سبت في الساعة 09:30 ليلاً بتوقيت السعودية.

الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز ضيف الصف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضيف الصف .. "سلطان بن سلمان" يعود إلى مقاعد الدراسة ويسترجع ذكريات الطفولة
سبق

يعود الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، إلى مقاعد الدراسة؛ ليسترجع ذكريات الطفولة، ويتحدث بعفوية مع الأطفال، خلال برنامج "ضيف الصف" الذي يعرض يوم السبت المقبل على MBC1.

ويفاجئ الأطفال ضيفهم بأسئلة عن العائلة والصحة والدراسة، ويجمعون بين الأجواء المضحكة والمؤثرة، حيث يفتح الضيف قلبه متحدثاً عن مرض عاناه سنة كاملة في صغره، ويكشف عمّن كان الأقرب إليه وعن تأثير وفاة أشخاص عزيزين على قلبه، وعمّا تغيّر في حياته بعدما أصبح والده الملك سلمان ملكاً.

ويتحدّث الأمير سلطان بن سلمان؛ أيضاً عن دراسته وعن شعوره عند اختياره أوّل رائد فضاء سعودي يصعد إلى الفضاء، وكذلك عن اهتمامه بالسياحة والتراث في المملكة، إلى غيرها من الأسئلة والألعاب والتحديات.

يُذكر أن برنامج "ضيف الصف" على MBC1، يُعرض كل سبت في الساعة 09:30 ليلاً بتوقيت السعودية.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
12:16 PM

ضيف الصف .. "سلطان بن سلمان" يعود إلى مقاعد الدراسة ويسترجع ذكريات الطفولة

أجواء ضاحكة وتحديات ومنافسات وجلسة ود لأول سعودي يصعد للفضاء

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
13,974

يعود الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، إلى مقاعد الدراسة؛ ليسترجع ذكريات الطفولة، ويتحدث بعفوية مع الأطفال، خلال برنامج "ضيف الصف" الذي يعرض يوم السبت المقبل على MBC1.

ويفاجئ الأطفال ضيفهم بأسئلة عن العائلة والصحة والدراسة، ويجمعون بين الأجواء المضحكة والمؤثرة، حيث يفتح الضيف قلبه متحدثاً عن مرض عاناه سنة كاملة في صغره، ويكشف عمّن كان الأقرب إليه وعن تأثير وفاة أشخاص عزيزين على قلبه، وعمّا تغيّر في حياته بعدما أصبح والده الملك سلمان ملكاً.

ويتحدّث الأمير سلطان بن سلمان؛ أيضاً عن دراسته وعن شعوره عند اختياره أوّل رائد فضاء سعودي يصعد إلى الفضاء، وكذلك عن اهتمامه بالسياحة والتراث في المملكة، إلى غيرها من الأسئلة والألعاب والتحديات.

يُذكر أن برنامج "ضيف الصف" على MBC1، يُعرض كل سبت في الساعة 09:30 ليلاً بتوقيت السعودية.

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