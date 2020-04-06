"الشهراني" يحتفل بتخرجه من كلية الملك فيصل الجوية

احتفل الملازم طيار علي سعد مبارك المنيهي الشهراني، بتخرجه من كلية الملك فيصل الجوية.
ودعا "الشهراني" الله- عز وجل- أن يعينه لخدمة الدين، ثم المليك والوطن.
احتفل الملازم طيار علي سعد مبارك المنيهي الشهراني، بتخرجه من كلية الملك فيصل الجوية.
ودعا "الشهراني" الله- عز وجل- أن يعينه لخدمة الدين، ثم المليك والوطن.
احتفل الملازم طيار علي سعد مبارك المنيهي الشهراني، بتخرجه من كلية الملك فيصل الجوية.
ودعا "الشهراني" الله- عز وجل- أن يعينه لخدمة الدين، ثم المليك والوطن.
احتفل الملازم طيار علي سعد مبارك المنيهي الشهراني، بتخرجه من كلية الملك فيصل الجوية.
ودعا "الشهراني" الله- عز وجل- أن يعينه لخدمة الدين، ثم المليك والوطن.