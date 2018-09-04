79 سعودياً يجرون ألفي اختبار لمعايرة أجهزة القياس .. قصة نجاح هذه نتائجها

من حملة الدكتوراه والماجستير في تخصصات هندسية وفيزيائية وكيميائية ودقيقة

يواصل شباب الوطن إثبات جدارتهم وتميزهم في مختلف الميادين؛ حيث يعمل أكثر من 79 مختصاً سعودياً في المركز الوطني للقياس والمعايرة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهم من حملة درجات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس في تخصصات الهندسة والفيزياء والكيمياء وغيرها من التخصصات الدقيقة.

ويُشكل عِلمُ القياس والمعايرة "المترولوجيا" دعامةً مهمة لمنظومة الصناعات المدنية والعسكرية ولتحسين جودة المنتجات والخدمات، وبات يُشكل المحور الأساس لإزالة الحواجز الفنية أمام التجارة العالمية، إضافةِ إلى إسهامه في حماية البيئة وصحة وسلامة المجتمع.

ومنذ إنشاء المركز الوطني للقياس والمعايرة، بدأت خطوات التطوير طبقاً للمواصفات المعيارية والبيئية المناسبة بهدف الحفاظ على القيم المترولوجية التي تحملها ومقدار الارتياب المصاحب لها بما يؤهلها للمضاهاة مع المعايير المناظرة دُولياً.

ويقوم هؤلاء الشباب بإجراء أكثر من 2015 اختباراً لمعايرة أجهزة القياس المختلفة في أكثر من 30 مختبراً نوعياً، وأنجز المركز أولى مشاركاته في برامج المقارنات الدُولية بنجاح مع المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM) في مجال قياس الأطوال بالطريقة الأمامية الضوئية المُحققة لوحدة المتر، وكانت النتائج ضمن أفضل أربع دُول من (37) دَولة مُشاركة على مستوى العالم.

كما يعد نشاط المقارنات البينية أحد أهم الأنشطة التي يقوم بها المركز باعتباره أحد المراكز الوطنية المتخصصة في مجال القياس والمعايرة، وقام المركز بإجراء عدد كبير من المقارنات مع جهات دُولية وإقليمية مُناظرة، وشَارك بفاعليةٍ في عديد من برامج المقارنات البينية الدُولية؛ حيث شارك المركز عام 2017م، في برامج القياسات المُقارنة دُولياً مع المنظمة الأوروبية للمترولوجيا، وكذلك التجمع الخليجي للمترولوجيا، إضافة إلى المقارنات مع المعهد التركي للمترولوجيا (UME).

ونجح شباب الوطن في إثبات تميزهم في مجال البحث العلمي ذات الصلة بمجال القياس والمعايرة، وتمَ -بفضل الله- نَشرُ (4) أبحاث دُولية في عام 2017م، في مجال قياس الذبذبات (Vibration)، وقياس قوة الترددات العالية (Radio frequency)، إضافة إلى بحثين في قياس قوة الموجات المتناهية في الصغر ((Microwave وتقديمهما في مؤتمر المترولوجيا (CIM) في باريس.

وأُجريت الأبحاثُ الأربعة لإنشاء معايير القياس السعودية في هذه المجالات طبقاً للاشتراطات الفنية والعلمية الدُولية، ثُمَ التأكد من دقةِ نتائجها مقارنةِ بمعايير القياس الدُولية المُناظرة والحاصلة على الاعتراف الدولي، أملاً في تحقيق تناظر المعايير لخدمة التجارة السعودية تصديراً واستيراداً.

وترسيخاً للدور الريادي للمملكة العربية السعودية في مجالات المترولوجيا، يقوم موظفو المركز بتمثيل المملكة في اجتماعات اللجان الدُولية التخصصية للمكتب الدولي للمقاييس والأوزان (BIPM) ولجان المنظمة الأوروبية للمترولوجيا (EURAMET) وغيرها، كما يقوم موظفو المركز بنقل المعرفة وإقامة عديد من البرامج التدريبية التخصصية لجميع القطاعات العسكرية والقطاعات الخاصة (المختبرات الخاصة).