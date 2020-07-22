المرافق العامة والمتنزهات بجدة تستعد لاستقبال مرتاديها في عيد الأضحى

الأمانة تواصل تطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع

استعدت المرافق العامة والمتنزهات بمحافظة جدة لاستقبال مرتاديها من المواطنين والمقيمين خلال عيد الأضحى المبارك، في ظل مواصلة الأمانة كافة مجهوداتها لتنفيذ أعمال الصيانة والتعقيم والتطهير، لهذه المرافق في مختلف أنحاء المحافظة.

وتحرص الأمانة على التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أعلنتها جهات الاختصاص حفاظاً على صحة وسلامة الجميع من عدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ومكافحته بكل الطرق والوسائل.

وأكد المتحدث الرسمي باسم أمانة محافظة جدة محمد بن عبيد البقمي: الأمانة في نطاق ١٩ بلدية فرعية راعت في خطتها لموسم عيد الأضحى المبارك، أعداد الزوار والمتنزهين وتهيئة مثل هذه المتنزهات لتكون وجهات مفضلة لقضاء أوقاتهم السعيدة، بصحبة عائلاتهم، ومنها المرافق العامة والحدائق والمسطحات الخضراء، والواجهات البحرية، والحرص على توفير عنصر النظافة العامة المستمرة لها.

وأضاف: قامت الأمانة بتهيئة ضمن خطتها بتجهيز الجلسات والممرات، إضافة إلى الأعمال اليومية ‏لمعالجة التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري من خلال نظافة الساحات وتجميل المظهر العام، مع الاستمرار في تكثيف أعمال النظافة العامة في الشوارع والميادين والأحياء، حفاظاً على مثل هذه الوجهات الحضارية للمحافظة.

وأضاف: الأمانة تسعى لزيادة المسطحات الخضراء، رغبة في تحقيق أهدافها المتعلقة بتأمين مساحات ترفيهية إضافية للسكان والزوار بما يتناسب مع احتياجاتهم وفئاتهم العمرية، وذلك من خلال تنفيذ مزيد من مشاريع الحدائق والعناية بأعمال التشجير في مختلف أنحاء المحافظة، حيث تعمل الأمانة ممثلة في الإدارة العامة للحدائق والمرافق على توفير متنفسات للأسر والأفراد وتنمية الحس البيئي لدى شرائح المجتمع مراعية في ذلك المواصفات الفنية في تصميم الحديقة واختيار عناصرها بعناية فائقة.

ونوّه "البقمي"، بإسهام الحدائق العامة بمحافظة جدة التي تجاوز عددها 500 حديقة في تحسين الواجهة الحضارية لعروس البحر الأحمر وإيجاد متنفسات إضافية داخل الأحياء، في ظل مواصلة الأمانة جهودها للارتقاء بهذا العنصر الجمالي والترفيهي بما يتلاءم مع مكانة محافظة جدة التي يرتادها الزائرون على مدار العام للتنزه وقضاء الإجازات في مرافقها المختلفة.