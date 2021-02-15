رغم الجائحة.. ماذا حملت "حركة الإنتاج الفكري السعودي" في 30 يوماً؟

تقرير إحصائي أعدّته مكتبة الملك فهد الوطنية كشف عن 1002 شهادة إيداع

أظهر تقرير إحصائي أعدّته مكتبة الملك فهد الوطنية، أخيراً، استمرار الإنتاج الفكري السعودي خلال شهر يناير لهذا العام على الرغم من تأثيرات جائحة كورونا؛ حيث بلغت أوعية المعلومات التي منحت الرقم الدولي المعياري 728 وعاءً معلوماتياً، منها: 619 كتابًا و47 كتيبًا، و49 كتابًا إلكترونيًا، و6 خرائط، و3 مطويات، و3 مفكرات، ومجلة واحدة.

فيما بلغ عدد شهادات الإيداع التي تم إصدارها 1002 شهادة إيداع، منها 432 شهادة إيداع للكتب، و413 رسالة جامعية "مرحلة الماجستير"، و95 للمجلات، و45 للرسائل الجامعية "مرحلة الدكتوراة"، و17 للكتب الإلكترونية.

يُذكر أن مكتبة الملك فهد الوطنية تعد الجهة المسؤولة عن تطبيق نظام الإيداع الوطني، الذي يلزم المؤلفين والناشرين السعوديين بإيداع نسخ من إنتاجهم الفكري في المكتبة بعد أخذ الرقم الدولي لكل وعاء معلوماتي قبل طباعته ونشره، كما تقوم المكتبة بجمع وتنظيم الإنتاج الفكري السعودي وتوثيقه والتعريف به ونشره وإصدار الببليوجرافيا الوطنية كل عام.