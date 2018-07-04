الحكم بسجن إعلامي رياضي وتغريمه بعد إساءاته لـ"عبدالعزيز المريسل"

بالإضافة إلى إيقافه عن الكتابة في حسابه الرسمي على "تويتر" لمدة سنتين

كسب الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل قضيته في المحكمة الجزئية بالرياض والتي رفعها منذ قرابة سنة ونصف السنة، ضد إعلامي رياضي آخر ادعى أنه أساء إليه وشهَّر به؛ حيث حكمت المحكمة بسجن الإعلامي شهر وتغريمه 30 ألف ريال وإيقافه عن الكتابة في حسابه الرسمي على "تويتر" لمدة سنتين.

وفي اتصال هاتفي مع المحامي مشعل الرشدان الذي ترافع للمريسل قال: قبل كل شيء أود أشيد بالحلم الذي تحلى به عبدالعزيز المريسل، حيث إنه وطوال فترة الترافع كان صبورًا و لم يرد على الإساءات التي تلقاها من خصمه عبر تويتر وكما أنني فوجئت من قوة تحمله للشتم الذي كان يتعرض له.

وأشار "الرشدان" إلى أن المريسل رفض التعويض المادي وطالب بتعزير خصمه الذي واصل الإساءات له على الرغم من محاولاته لجعل خصمه ينسحب دون مشاكل قبل رفع الشكوى لكن مواصلة خصمه في الإساءات جعلت المريسل يطالب بالتوجه للقانون وهو ما حدث.

وشدد "الرشدان" على أن المريسل قرر رفع شكوى أخرى ضد الشخص نفسه يطالبه بدفع تكاليف المحامي كاملة.

وفي نهاية التصريح، أكد الرشدان أن موكله لديه عددٍ من القضايا مع إعلاميين آخرين قائلاً: "كسب هذه القضايا يحتاج إلى مجرد وقت فقط".