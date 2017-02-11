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"الداخلية" تعلن نتائج القبول المبدئي للقوات الخاصة للأمن البيئي

على رتبة رقيب ووكيل رقيب وعريف وجندي أول وجندي للرجال

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي للقوات الخاصة للأمن البيئي على رتبة (رقيب - وكيل رقيب - عريف - جندي أول - جندي) للرجال.

ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي والمتطلبات عبر بوابة (أبشر - التوظيف) على الرابط التالي www.jobs.sa.

القوات الخاصة للأمن البيئي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الداخلية" تعلن نتائج القبول المبدئي للقوات الخاصة للأمن البيئي
سبق

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي للقوات الخاصة للأمن البيئي على رتبة (رقيب - وكيل رقيب - عريف - جندي أول - جندي) للرجال.

ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي والمتطلبات عبر بوابة (أبشر - التوظيف) على الرابط التالي www.jobs.sa.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
04:33 PM

"الداخلية" تعلن نتائج القبول المبدئي للقوات الخاصة للأمن البيئي

على رتبة رقيب ووكيل رقيب وعريف وجندي أول وجندي للرجال

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
12,741

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي للقوات الخاصة للأمن البيئي على رتبة (رقيب - وكيل رقيب - عريف - جندي أول - جندي) للرجال.

ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي والمتطلبات عبر بوابة (أبشر - التوظيف) على الرابط التالي www.jobs.sa.

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