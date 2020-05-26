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"الأرصاد": غيوم وسحب رعدية ممطرة على حائل والرياض وأمطار في المرتفعات

عوالق ترابية وأتربة على الشرقية ونجران وحائل وعسير ومكة والمدينة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (نجران، جازان، عسير، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، وسماء غائمة جزئيًّا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل والأجزاء الغربية من منطقة الرياض؛ بينما يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على مناطق: (الشرقية، الرياض، نجران، حائل)، والأجزاء الشرقية من منطقة عسير، كذلك على منطقتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": غيوم وسحب رعدية ممطرة على حائل والرياض وأمطار في المرتفعات
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (نجران، جازان، عسير، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، وسماء غائمة جزئيًّا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل والأجزاء الغربية من منطقة الرياض؛ بينما يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على مناطق: (الشرقية، الرياض، نجران، حائل)، والأجزاء الشرقية من منطقة عسير، كذلك على منطقتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
08:23 AM

"الأرصاد": غيوم وسحب رعدية ممطرة على حائل والرياض وأمطار في المرتفعات

عوالق ترابية وأتربة على الشرقية ونجران وحائل وعسير ومكة والمدينة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,516

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (نجران، جازان، عسير، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، وسماء غائمة جزئيًّا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل والأجزاء الغربية من منطقة الرياض؛ بينما يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على مناطق: (الشرقية، الرياض، نجران، حائل)، والأجزاء الشرقية من منطقة عسير، كذلك على منطقتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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