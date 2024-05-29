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بقيمة 18 ريالاً للفرد.. "إنسان" توزع زكاة الفطر على أسر الجمعية

دعت الراغبين في توكيلها بدفعها زيارة أحد فروعها الـ20 في الرياض

تعتزم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" توزيع زكاة الفطر على أسر الجمعية، وذلك ليلة التاسع والعشرين والثلاثين من شهر رمضان المبارك؛ لتتمكن الأسر المستفيدة من الحصول على زكاة الفطر ليلة العيد.

وبلغت قيمة زكاة الفطر في جمعية "إنسان" لهذا العام 2018 ما يقارب 18 ريالاً للفرد الواحد، وستتولى الجمعية شراء زكاة الفطر (عينياً) نيابة عن الأشخاص الذين يرغبون في توكيلها، وتوزيعها للأسر التي ترعاها من خلال إدراجها في البطاقات التموينية المخصصة للمواد الغذائية.

ودعت الجمعية الراغبين في توكيلها بدفع زكاة الفطر عبر زيارة أحد فروع الجمعية البالغ عددها 20 فرعاً في منطقة الرياض، أو إيداع المبلغ بأحد حسابات الجمعية مع أهمية إرسال فاكس على الرقم (014920184) أو عبر تطبيق (الواتس أب) على الرقم 0555249104 وذلك لتوضيح مبلغ الزكاة.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية تقدم الخدمات والنفقات الأساسية والموسمية إلكترونيا للمستفيدين؛ وذلك حفاظاً على كرامتهم ومراعاة لمشاعرهم.

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بقيمة 18 ريالاً للفرد.. "إنسان" توزع زكاة الفطر على أسر الجمعية
سبق

تعتزم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" توزيع زكاة الفطر على أسر الجمعية، وذلك ليلة التاسع والعشرين والثلاثين من شهر رمضان المبارك؛ لتتمكن الأسر المستفيدة من الحصول على زكاة الفطر ليلة العيد.

وبلغت قيمة زكاة الفطر في جمعية "إنسان" لهذا العام 2018 ما يقارب 18 ريالاً للفرد الواحد، وستتولى الجمعية شراء زكاة الفطر (عينياً) نيابة عن الأشخاص الذين يرغبون في توكيلها، وتوزيعها للأسر التي ترعاها من خلال إدراجها في البطاقات التموينية المخصصة للمواد الغذائية.

ودعت الجمعية الراغبين في توكيلها بدفع زكاة الفطر عبر زيارة أحد فروع الجمعية البالغ عددها 20 فرعاً في منطقة الرياض، أو إيداع المبلغ بأحد حسابات الجمعية مع أهمية إرسال فاكس على الرقم (014920184) أو عبر تطبيق (الواتس أب) على الرقم 0555249104 وذلك لتوضيح مبلغ الزكاة.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية تقدم الخدمات والنفقات الأساسية والموسمية إلكترونيا للمستفيدين؛ وذلك حفاظاً على كرامتهم ومراعاة لمشاعرهم.

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
04:50 PM

بقيمة 18 ريالاً للفرد.. "إنسان" توزع زكاة الفطر على أسر الجمعية

دعت الراغبين في توكيلها بدفعها زيارة أحد فروعها الـ20 في الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعتزم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" توزيع زكاة الفطر على أسر الجمعية، وذلك ليلة التاسع والعشرين والثلاثين من شهر رمضان المبارك؛ لتتمكن الأسر المستفيدة من الحصول على زكاة الفطر ليلة العيد.

وبلغت قيمة زكاة الفطر في جمعية "إنسان" لهذا العام 2018 ما يقارب 18 ريالاً للفرد الواحد، وستتولى الجمعية شراء زكاة الفطر (عينياً) نيابة عن الأشخاص الذين يرغبون في توكيلها، وتوزيعها للأسر التي ترعاها من خلال إدراجها في البطاقات التموينية المخصصة للمواد الغذائية.

ودعت الجمعية الراغبين في توكيلها بدفع زكاة الفطر عبر زيارة أحد فروع الجمعية البالغ عددها 20 فرعاً في منطقة الرياض، أو إيداع المبلغ بأحد حسابات الجمعية مع أهمية إرسال فاكس على الرقم (014920184) أو عبر تطبيق (الواتس أب) على الرقم 0555249104 وذلك لتوضيح مبلغ الزكاة.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية تقدم الخدمات والنفقات الأساسية والموسمية إلكترونيا للمستفيدين؛ وذلك حفاظاً على كرامتهم ومراعاة لمشاعرهم.

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