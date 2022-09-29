صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأشخاص، أسفرت عن القبض على (6) مواطنين في العقد الثالث من العمر، لإطلاقهم النار والاعتداء على آخرين ومحاولة دهس رجل أمن، وضُبط بحوزتهم سلاحان ناريَّان من نوع مسدس ومواد ممنوعة ومخدرات وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي ومبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

حائل.. الإطاحة بـ6 أشخاص لاعتدائهم على آخرين ومحاولة دهس رجل أمن وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-09-28 صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأشخاص، أسفرت عن القبض على (6) مواطنين في العقد الثالث من العمر، لإطلاقهم النار والاعتداء على آخرين ومحاولة دهس رجل أمن، وضُبط بحوزتهم سلاحان ناريَّان من نوع مسدس ومواد ممنوعة ومخدرات وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي ومبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443 04:33 PM

حائل.. الإطاحة بـ6 أشخاص لاعتدائهم على آخرين ومحاولة دهس رجل أمن ضُبط بحوزتهم سلاحان ناريَّان من نوع مسدس ومواد ممنوعة ومخدرات





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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأشخاص، أسفرت عن القبض على (6) مواطنين في العقد الثالث من العمر، لإطلاقهم النار والاعتداء على آخرين ومحاولة دهس رجل أمن، وضُبط بحوزتهم سلاحان ناريَّان من نوع مسدس ومواد ممنوعة ومخدرات وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي ومبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.