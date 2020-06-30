النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ارتكبا جرائم حرب.. "الجنائية الدولية" تحكم على مسؤولين صربيين بالسجن 12 عامًا

حصلا على براءة من نفس التهم في 2013

قضت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الأربعاء)، بالسجن 12 عامًا لاثنين من مسؤولي الأمن الداخلي الصرب، بعد إدانتهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في يوغوسلافيا السابقة مطلع تسعينيات القرن الماضي، وذلك بعد تبرئتهما من التهم نفسها في 2013.

وأوضحت المحكمة في بيان أوردته "رويترز" أنها حكمت على يوفيكا ستانيشيتش (70 عامًا) الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي لصربيا، الذي كان من أهم شخصيات نظام سلوبودان ميلوسيفيتش، كما حكمت على نائبه فرانكو سيماتوفيتش (71 عامًا) بالسجن 12 عامًا لكل منهما.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
ارتكبا جرائم حرب.. "الجنائية الدولية" تحكم على مسؤولين صربيين بالسجن 12 عامًا
سبق

قضت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الأربعاء)، بالسجن 12 عامًا لاثنين من مسؤولي الأمن الداخلي الصرب، بعد إدانتهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في يوغوسلافيا السابقة مطلع تسعينيات القرن الماضي، وذلك بعد تبرئتهما من التهم نفسها في 2013.

وأوضحت المحكمة في بيان أوردته "رويترز" أنها حكمت على يوفيكا ستانيشيتش (70 عامًا) الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي لصربيا، الذي كان من أهم شخصيات نظام سلوبودان ميلوسيفيتش، كما حكمت على نائبه فرانكو سيماتوفيتش (71 عامًا) بالسجن 12 عامًا لكل منهما.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
07:20 PM

ارتكبا جرائم حرب.. "الجنائية الدولية" تحكم على مسؤولين صربيين بالسجن 12 عامًا

حصلا على براءة من نفس التهم في 2013

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
220

قضت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الأربعاء)، بالسجن 12 عامًا لاثنين من مسؤولي الأمن الداخلي الصرب، بعد إدانتهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في يوغوسلافيا السابقة مطلع تسعينيات القرن الماضي، وذلك بعد تبرئتهما من التهم نفسها في 2013.

وأوضحت المحكمة في بيان أوردته "رويترز" أنها حكمت على يوفيكا ستانيشيتش (70 عامًا) الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي لصربيا، الذي كان من أهم شخصيات نظام سلوبودان ميلوسيفيتش، كما حكمت على نائبه فرانكو سيماتوفيتش (71 عامًا) بالسجن 12 عامًا لكل منهما.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,884
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,289
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,542
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,096

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة