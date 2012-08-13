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"الفيصل" لصحفية عراقية: لن تكوني يتيمة أبدًا طالما السعودية قائمة

ردًّا على مقولتها في المؤتمر الصحفي: السلام على بلد يترك البهجة في قلبي

ردّ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، على صحفية عراقية خلال المؤتمر الصحفي اليوم؛ بقوله: "لن تكوني يتيمة أبدًا طالما أن المملكة العربية السعودية قائمة"، معربًا عن تقديره لبلاغتها.

وقالت الصحفية العراقية: السلام على بلد يترك البهجة في قلبي بدون مقابل، والسلام على بلد كل أبنائه يحملون شعار حب الوطن من الإيمان.

وأضافت: أنا امرأة يتيمة الأب ويتيمة الوطن، ويسعدني أنني في كل زيارة للمملكة أجد العطف الأبوي كلما يرفع النشيد الوطني للسعودية وأبناؤها يقفون مرددين النشيد في لحظة شموخ؛ فإنني أشتاق أن أعود إلى هذه اللحظة.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفيصل" لصحفية عراقية: لن تكوني يتيمة أبدًا طالما السعودية قائمة
سبق

ردّ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، على صحفية عراقية خلال المؤتمر الصحفي اليوم؛ بقوله: "لن تكوني يتيمة أبدًا طالما أن المملكة العربية السعودية قائمة"، معربًا عن تقديره لبلاغتها.

وقالت الصحفية العراقية: السلام على بلد يترك البهجة في قلبي بدون مقابل، والسلام على بلد كل أبنائه يحملون شعار حب الوطن من الإيمان.

وأضافت: أنا امرأة يتيمة الأب ويتيمة الوطن، ويسعدني أنني في كل زيارة للمملكة أجد العطف الأبوي كلما يرفع النشيد الوطني للسعودية وأبناؤها يقفون مرددين النشيد في لحظة شموخ؛ فإنني أشتاق أن أعود إلى هذه اللحظة.

13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
02:47 PM
اخر تعديل
13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
03:04 PM

"الفيصل" لصحفية عراقية: لن تكوني يتيمة أبدًا طالما السعودية قائمة

ردًّا على مقولتها في المؤتمر الصحفي: السلام على بلد يترك البهجة في قلبي

A A A
عبدالحكيم شار - مكة المكرمة
1
2,467

ردّ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، على صحفية عراقية خلال المؤتمر الصحفي اليوم؛ بقوله: "لن تكوني يتيمة أبدًا طالما أن المملكة العربية السعودية قائمة"، معربًا عن تقديره لبلاغتها.

وقالت الصحفية العراقية: السلام على بلد يترك البهجة في قلبي بدون مقابل، والسلام على بلد كل أبنائه يحملون شعار حب الوطن من الإيمان.

وأضافت: أنا امرأة يتيمة الأب ويتيمة الوطن، ويسعدني أنني في كل زيارة للمملكة أجد العطف الأبوي كلما يرفع النشيد الوطني للسعودية وأبناؤها يقفون مرددين النشيد في لحظة شموخ؛ فإنني أشتاق أن أعود إلى هذه اللحظة.

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