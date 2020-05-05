الباحة.. مصادرة 570 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام
خلال جولات الأمانة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية.. إغلاق 3 محلات
صادرت أمانة منطقة الباحة 570 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام وأغلقت 3 محلات.
ونشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر حسابها في تويتر قائلة إنه تم مصادرة ٥٧٠ كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك وإغلاق ٣ محلات.. واصلت أمانة الباحة جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحيّة.
الباحة.. مصادرة 570 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-05-05
صادرت أمانة منطقة الباحة 570 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام وأغلقت 3 محلات.
ونشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر حسابها في تويتر قائلة إنه تم مصادرة ٥٧٠ كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك وإغلاق ٣ محلات.. واصلت أمانة الباحة جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحيّة.
05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
08:02 PM
الباحة.. مصادرة 570 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام
خلال جولات الأمانة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية.. إغلاق 3 محلات
صادرت أمانة منطقة الباحة 570 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام وأغلقت 3 محلات.
ونشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر حسابها في تويتر قائلة إنه تم مصادرة ٥٧٠ كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك وإغلاق ٣ محلات.. واصلت أمانة الباحة جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحيّة.