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الباحة.. مصادرة 570 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام

خلال جولات الأمانة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية.. إغلاق 3 محلات

صادرت أمانة منطقة الباحة 570 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام وأغلقت 3 محلات.

ونشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر حسابها في تويتر قائلة إنه تم مصادرة ٥٧٠ كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك وإغلاق ٣ محلات.. واصلت أمانة الباحة جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحيّة.

أمانة منطقة الباحة المواد الغذائية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الباحة.. مصادرة 570 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام
سبق

صادرت أمانة منطقة الباحة 570 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام وأغلقت 3 محلات.

ونشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر حسابها في تويتر قائلة إنه تم مصادرة ٥٧٠ كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك وإغلاق ٣ محلات.. واصلت أمانة الباحة جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحيّة.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
08:02 PM

الباحة.. مصادرة 570 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام

خلال جولات الأمانة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية.. إغلاق 3 محلات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
3
653

صادرت أمانة منطقة الباحة 570 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام وأغلقت 3 محلات.

ونشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر حسابها في تويتر قائلة إنه تم مصادرة ٥٧٠ كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك وإغلاق ٣ محلات.. واصلت أمانة الباحة جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحيّة.

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