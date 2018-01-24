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"التحالف": الحوثيون خرقوا وقف إطلاق النار في الحديدة 741 مرة

اعتداءاتهم شملت 4 مناطق في المحافظة آخر 24 ساعة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم (الأربعاء)؛ أن خروقات ميليشيا الحوثي لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة بلغت 741 خرقًا منذ تطبيق اتفاق ستوكهولم، بحسب ما نشرت قناة "الإخبارية".

وأوضح "التحالف" أن خروقات ميليشيا الحوثي خلال 24 الساعة الماضية شملت مناطق: التحيتا وحيس والجاح والجبلية.

ويسجل التحالف العربي منذ توقيع الاتفاق عشرات الانتهاكات اليومية في مدينة الحديدة، من قبل ميليشيا الحوثي، في وقت تتنصل من كل الاتفاقات الملزمة في اتفاق ستوكهولم.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"التحالف": الحوثيون خرقوا وقف إطلاق النار في الحديدة 741 مرة
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم (الأربعاء)؛ أن خروقات ميليشيا الحوثي لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة بلغت 741 خرقًا منذ تطبيق اتفاق ستوكهولم، بحسب ما نشرت قناة "الإخبارية".

وأوضح "التحالف" أن خروقات ميليشيا الحوثي خلال 24 الساعة الماضية شملت مناطق: التحيتا وحيس والجاح والجبلية.

ويسجل التحالف العربي منذ توقيع الاتفاق عشرات الانتهاكات اليومية في مدينة الحديدة، من قبل ميليشيا الحوثي، في وقت تتنصل من كل الاتفاقات الملزمة في اتفاق ستوكهولم.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
10:10 PM

"التحالف": الحوثيون خرقوا وقف إطلاق النار في الحديدة 741 مرة

اعتداءاتهم شملت 4 مناطق في المحافظة آخر 24 ساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم (الأربعاء)؛ أن خروقات ميليشيا الحوثي لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة بلغت 741 خرقًا منذ تطبيق اتفاق ستوكهولم، بحسب ما نشرت قناة "الإخبارية".

وأوضح "التحالف" أن خروقات ميليشيا الحوثي خلال 24 الساعة الماضية شملت مناطق: التحيتا وحيس والجاح والجبلية.

ويسجل التحالف العربي منذ توقيع الاتفاق عشرات الانتهاكات اليومية في مدينة الحديدة، من قبل ميليشيا الحوثي، في وقت تتنصل من كل الاتفاقات الملزمة في اتفاق ستوكهولم.

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