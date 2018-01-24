"التحالف": الحوثيون خرقوا وقف إطلاق النار في الحديدة 741 مرة
اعتداءاتهم شملت 4 مناطق في المحافظة آخر 24 ساعة
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم (الأربعاء)؛ أن خروقات ميليشيا الحوثي لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة بلغت 741 خرقًا منذ تطبيق اتفاق ستوكهولم، بحسب ما نشرت قناة "الإخبارية".
وأوضح "التحالف" أن خروقات ميليشيا الحوثي خلال 24 الساعة الماضية شملت مناطق: التحيتا وحيس والجاح والجبلية.
ويسجل التحالف العربي منذ توقيع الاتفاق عشرات الانتهاكات اليومية في مدينة الحديدة، من قبل ميليشيا الحوثي، في وقت تتنصل من كل الاتفاقات الملزمة في اتفاق ستوكهولم.
"التحالف": الحوثيون خرقوا وقف إطلاق النار في الحديدة 741 مرة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-01-23
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم (الأربعاء)؛ أن خروقات ميليشيا الحوثي لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة بلغت 741 خرقًا منذ تطبيق اتفاق ستوكهولم، بحسب ما نشرت قناة "الإخبارية".
وأوضح "التحالف" أن خروقات ميليشيا الحوثي خلال 24 الساعة الماضية شملت مناطق: التحيتا وحيس والجاح والجبلية.
ويسجل التحالف العربي منذ توقيع الاتفاق عشرات الانتهاكات اليومية في مدينة الحديدة، من قبل ميليشيا الحوثي، في وقت تتنصل من كل الاتفاقات الملزمة في اتفاق ستوكهولم.
23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
10:10 PM
"التحالف": الحوثيون خرقوا وقف إطلاق النار في الحديدة 741 مرة
اعتداءاتهم شملت 4 مناطق في المحافظة آخر 24 ساعة
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم (الأربعاء)؛ أن خروقات ميليشيا الحوثي لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة بلغت 741 خرقًا منذ تطبيق اتفاق ستوكهولم، بحسب ما نشرت قناة "الإخبارية".
وأوضح "التحالف" أن خروقات ميليشيا الحوثي خلال 24 الساعة الماضية شملت مناطق: التحيتا وحيس والجاح والجبلية.
ويسجل التحالف العربي منذ توقيع الاتفاق عشرات الانتهاكات اليومية في مدينة الحديدة، من قبل ميليشيا الحوثي، في وقت تتنصل من كل الاتفاقات الملزمة في اتفاق ستوكهولم.