"التحالف": الحوثيون خرقوا وقف إطلاق النار في الحديدة 741 مرة

اعتداءاتهم شملت 4 مناطق في المحافظة آخر 24 ساعة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم (الأربعاء)؛ أن خروقات ميليشيا الحوثي لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة بلغت 741 خرقًا منذ تطبيق اتفاق ستوكهولم، بحسب ما نشرت قناة "الإخبارية".

وأوضح "التحالف" أن خروقات ميليشيا الحوثي خلال 24 الساعة الماضية شملت مناطق: التحيتا وحيس والجاح والجبلية.

ويسجل التحالف العربي منذ توقيع الاتفاق عشرات الانتهاكات اليومية في مدينة الحديدة، من قبل ميليشيا الحوثي، في وقت تتنصل من كل الاتفاقات الملزمة في اتفاق ستوكهولم.

