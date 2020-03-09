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زيادة 121%.. كم محتوى فسحته وصنّفته "الإعلام المرئي والمسموع" منذ بداية العام؟

ارتفاع ملحوظ مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وفق إحصائية أعلنتها الهيئة

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، إحصائية المحتوى المفسوح من بداية العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مسجلةً ارتفاعًا ملحوظًا.

وقالت الهيئة: "بلغ مجموع ما تم فسحه وتصنيفه من الهيئة العامة للإعلام ‫المرئي والمسموع من بداية العام وحتى الآن، أكثر من 400 محتوى، بزيادة أكثر من 121% عن نفس الفترة من العام الماضي.

الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

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زيادة 121%.. كم محتوى فسحته وصنّفته "الإعلام المرئي والمسموع" منذ بداية العام؟
سبق

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، إحصائية المحتوى المفسوح من بداية العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مسجلةً ارتفاعًا ملحوظًا.

وقالت الهيئة: "بلغ مجموع ما تم فسحه وتصنيفه من الهيئة العامة للإعلام ‫المرئي والمسموع من بداية العام وحتى الآن، أكثر من 400 محتوى، بزيادة أكثر من 121% عن نفس الفترة من العام الماضي.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
12:20 PM
اخر تعديل
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
02:01 PM

زيادة 121%.. كم محتوى فسحته وصنّفته "الإعلام المرئي والمسموع" منذ بداية العام؟

ارتفاع ملحوظ مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وفق إحصائية أعلنتها الهيئة

A A A
محمد المواسي - جازان
0
419

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، إحصائية المحتوى المفسوح من بداية العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مسجلةً ارتفاعًا ملحوظًا.

وقالت الهيئة: "بلغ مجموع ما تم فسحه وتصنيفه من الهيئة العامة للإعلام ‫المرئي والمسموع من بداية العام وحتى الآن، أكثر من 400 محتوى، بزيادة أكثر من 121% عن نفس الفترة من العام الماضي.

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بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,092
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,137
70 مليار ..

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26 أكتوبر
18,162
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,251

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